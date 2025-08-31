Trond Giske, Trøndelag Arbeiderpartis førstekandidat, deler ut flygeblader og snakker med folk i Trondheim by. Foto: Linnea Skare Oskarsen

– Vi er ikke fornøyd med tingenes tilstand. Det er ikke sånn at Norge er ferdigbygd. Vi må ha forandring. Spørsmålet er i hvilken retning forandringen skal gå i.

Når Trond Giske stiger ut av valgboden i Arbeiderparti-vest, flokker folk til ham.