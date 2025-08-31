Giske stormer mot Stortinget. Bak ham tårner tre krav fra de som fikk ham dit

Trond Giske er tilbake i storpolitikken tross alle krefter som har forsøkt å stanse ham. Å bli mer en samlende figur i Arbeiderpartiet står fortsatt «langt nede på listen».

Trond Giske, Trøndelag Arbeiderpartis førstekandidat, deler ut flygeblader og snakker med folk i Trondheim by.

Innenriks

Politisk journalist
Publisert

– Vi er ikke fornøyd med tingenes tilstand. Det er ikke sånn at Norge er ferdigbygd. Vi må ha forandring. Spørsmålet er i hvilken retning forandringen skal gå i.

Når Trond Giske stiger ut av valgboden i Arbeiderparti-vest, flokker folk til ham.

