Giske stormer mot Stortinget. Bak ham tårner tre krav fra de som fikk ham dit
Trond Giske er tilbake i storpolitikken tross alle krefter som har forsøkt å stanse ham. Å bli mer en samlende figur i Arbeiderpartiet står fortsatt «langt nede på listen».
Trond Giske, Trøndelag Arbeiderpartis førstekandidat, deler ut flygeblader og snakker med folk i Trondheim by.
Foto: Linnea Skare Oskarsen
Innenriks
– Vi er ikke fornøyd med tingenes tilstand. Det er ikke sånn at Norge er ferdigbygd. Vi må ha forandring. Spørsmålet er i hvilken retning forandringen skal gå i.
Når Trond Giske stiger ut av valgboden i
Arbeiderparti-vest, flokker folk til ham.