Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

– Tusen takk, det er en stor ære, sier sosiolog Oleksandra Deineko når hun får vite at hennes prosjekt er ett av de 10 prosjekter som torsdag får tildelt midler fra Forskningsrådet. Deineko kom selv til Norge som flyktning i 2022, samme år som Russland gikk til krig mot hjemlandet hennes.

Nå arbeider hun som forsker ved OsloMet, og skal de neste fire årene finne ut mer om hvordan barn og unge fra Ukraina lettere kan bli integrert og inkludert i det norske samfunnet.