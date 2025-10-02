Gir penger til  forskning på unge flyktninger

Victoria (22) er ung flyktning fra Ukraina, og i målgruppa for ett av flere forskningsprosjekt om utenforskap blant unge som nå får penger fra regjeringen.

F.v.: Prosjektleder Oleksandra Deineko, Ukraina-flyktning Victoria Mishchenko og barne- og familieminister Lene Vågslid (Ap).

Innenriks

Publisert Sist oppdatert
Lesetid: 3 min

– Tusen takk, det er en stor ære, sier sosiolog Oleksandra Deineko når hun får vite at hennes prosjekt er ett av de 10 prosjekter som torsdag får tildelt midler fra Forskningsrådet. Deineko kom selv til Norge som flyktning i 2022, samme år som Russland gikk til krig mot hjemlandet hennes. 

Nå arbeider hun som forsker ved OsloMet, og skal de neste fire årene finne ut mer om hvordan barn og unge fra Ukraina lettere kan bli integrert og inkludert i det norske samfunnet.

