Gir 12 millioner til forskning på yrkesfaglig utdanning

For å forske mer langsiktig på yrkesutdanninger, bevilger Forskingsrådet 12 millioner til Fafo. 

Fafo-forsker Markus Roos Breines og forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland (Ap).

Tom Vestreng
– Det er behov for mer langsiktig forskning på yrkesutdanninger. Mer kunnskap vil øke kvaliteten i de yrkesfaglige utdanningene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland (Ap) til Dagsavisen. 

Forskningsrådet tildeler nå penger til forskning på høyere yrkesfaglig utdanning. Midlene Fafo får, er øremerket til høyere yrkesfaglig utdanning og fag- og yrkesopplæring, som var et tiltak fra regjeringen i fagskolemeldingen

Målet med forskningen er å finne ut hvordan praktisk utdanning løses når dette skjer på nett.

