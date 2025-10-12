Gir 12 millioner til forskning på yrkesfaglig utdanning
For å forske mer langsiktig på yrkesutdanninger, bevilger Forskingsrådet 12 millioner til Fafo.
Fafo-forsker Markus Roos Breines og forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland (Ap).
Foto: Tom Vestreng
Innenriks
– Det er behov for mer langsiktig forskning på
yrkesutdanninger. Mer kunnskap vil øke kvaliteten i de yrkesfaglige
utdanningene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland (Ap) til Dagsavisen.
Forskningsrådet tildeler nå penger til forskning på høyere yrkesfaglig utdanning.
Midlene Fafo får, er øremerket til høyere yrkesfaglig utdanning og fag- og
yrkesopplæring, som var et tiltak fra regjeringen i fagskolemeldingen.
Målet med forskningen er å finne ut hvordan praktisk utdanning løses når dette skjer
på nett.