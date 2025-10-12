– Det er behov for mer langsiktig forskning på yrkesutdanninger. Mer kunnskap vil øke kvaliteten i de yrkesfaglige utdanningene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland (Ap) til Dagsavisen.

Forskningsrådet tildeler nå penger til forskning på høyere yrkesfaglig utdanning. Midlene Fafo får, er øremerket til høyere yrkesfaglig utdanning og fag- og yrkesopplæring, som var et tiltak fra regjeringen i fagskolemeldingen.

Målet med forskningen er å finne ut hvordan praktisk utdanning løses når dette skjer på nett.