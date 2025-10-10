De nyvalgte stortingsrepresentantene samlet seg til et konstituerende møte fredag ettermiddag, og der ble også presidentskapet utpekt. Lørdag foretar kong Harald den høytidelige åpningen.

– Det er en stor ære å få fortsette som stortingspresident. Vi lever i en urolig tid i verden, der demokratiene går tilbake. Stortingsrepresentantene har store og tunge oppgaver foran seg i denne perioden. Jeg kan ikke tenke meg noe mer meningsfullt enn å få lede arbeidet i demokratiets hjerte i denne tiden, sier Gharahkhani.

Det er en uskreven regel på Stortinget at presidentskapets rangorden samsvarer med partienes størrelse. Siden SV og Senterpartiet har jevnstore grupper, har de valgt å dele på sin plass i presidentskapet, skriver Altinget.

Det innebærer at SV tar de første to årene i perioden, og Senterpartiet tar de to neste, ifølge avisen.

Annonse

Presidentskapet i neste periode blir slik:

Stortingspresident: Masud Gharahkhani (Ap)

1. visepresident: Morten Wold (Frp)

2. visepresident: Lise Selnes (Ap)

Annonse

3. visepresident: Ove Trellevik (H)

4. visepresident: Morten Stordalen (Frp)

5. visepresident: Ingrid Fiskaa (SV) / representant fra Sp.

Senterpartiet har ikke kunngjort hvem de ønsker som sin kandidat til 5. visepresident. Ettersom presidentskapet velges for ett år av gangen, kan Sps representant komme på plass senere.

Annonse

Stortingets presidentskap har ansvaret for å planlegge og tilrettelegge Stortingets arbeid. Presidentskapet ledes av stortingspresidenten, som har det høyeste offentlige vervet i Norge etter Kongen.