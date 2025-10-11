Gharahkhani og Velle slår et slag for klemmen: – Symbolet på vår politiske kultur

Frps Simen Velle (t.v.) og stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) klemmer gjerne, selv om de er rykende uenige om mye politikk. Terje Pedersen / NTB

– Bildene fra valgnatta her på Stortinget har jo gått viralt, hvor vi ser dem som har konkurrert med hverandre i valget, gi hverandre klem og gratulerer hverandre med valgresultatet. Det er ganske sjeldent i en verden som er så polarisert, sier Gharahkhani til NTB.

Han tok opp tematikken i talen sin på Stortingets høytidelige åpning lørdag, med kong Harald, dronning Sonja og kronprins Haakon i salen.

– Klemmen blir symbolet på vår politiske kultur, sa Gharahkhani i talen.

– Ser det ikke så mange andre steder

Gharahkhani lever selv opp til budskapet og stiller velvillig opp på et klemmebilde med Frps Simen Velle.

Velle sier seg «hjertens enig» i stortingspresidentens klemmebudskap.

– Den evnen det norske demokratiet har til å være rykende uenige i debatter, og så dele en drosje til Stortinget etterpå, det ser du ikke så mange andre steder, sier Velle til NTB.

Han forteller at han senest samme morgen var i debatt med en av de unge nye representantene til Arbeiderpartiet og at de delte en drosje ned til Stortinget og den høytidelige åpningen etterpå.

– Vi snakket om at vi gledet oss til den store dagen, og «shaket hands» på at det blir en tøff trontaledebatt på mandag. Og sånn skal det være. Vi trenger ikke, som statsministeren før har sagt, å være fiender. Det holder å være uenig, sier han.

Men det betyr ikke at politikerne ikke skal være harde med hverandre i saker der de er uenige, understreker han.

– Hvis vi ikke bruker tiden vår på å kjempe på det politiske prosjektet vi faktisk har blitt valgt inn på, så mister man tillit til demokratiet som institusjon. Det er viktig å kjempe for. Men det er da det er så viktig med klemmen etterpå, ikke sant?

– Mer alvor enn på lenge

I talen henvendte Gharahkhani seg spesielt til de 84 nye av de 169 stortingsrepresentantene.

– Vi er valgt fra hele landet og for ni forskjellige partier. Det vi har til felles, er at folket har gitt oss tillit. Den tilliten er det nå opp til oss å forvalte.

– Vårt ansvar er å være demokratiets forsvarere og tjenere på samme tid. Det må vi aldri glemme i en tid hvor demokratiske verdier er under angrep.

Stortingspresidenten bemerket at valgdeltakelsen i år var på sitt høyeste siden 1989, året da Berlinmuren falt.

– Dessverre er også demokratinivået i verden tilbake på samme nivå som i 1989. Vi har ikke råd til å slå oss til ro med gode plasseringer. Vi må ta ansvar for at demokratiet vårt forblir sterkt – også i framtiden.

I talen til de 169 stortingsrepresentantene som skal styre Norge de neste fire årene, understrekte han at det ligger et stort alvor over gjerningen de har tatt på seg.

– Kanskje mer alvor enn på lenge, sa stortingspresidenten.

Politiske motstandere i skjønn harmoni på Stortinget. Her tar SV-leder Kirsti Bergstø (t.v.) selfie med Frp-leder Sylvi Listhaug under den høytidelige åpningen av det 170. Storting. I bakgrunnen: MDG-leder Arild Hermstad. Terje Pedersen / NTB / POOL

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) holder tale under den høytidelige åpningen av det 170. Storting lørdag. Thomas Andersen / NTB / POOL

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) under den høytidelige åpningen av det 170. Storting. Thomas Andersen / NTB / POOL