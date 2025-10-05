Georgiske myndigheter slår ned på opposisjonen etter valget

– Flere er pågrepet, først og fremst dem som står bak kuppforsøket, og ingen skal forbli ustraffet. Mange flere må vente å bli dømt for volden de sto for mot staten og politiet, sa Kobakhidze.

Kobakhidze har også sagt at partiet til tidligere president Mikheil Saakasjvili, som han kaller utenlandske agenters nettverk, ikke lenger skal få lov å delta i georgisk politikk, mens Georgisk Drøm har varslet at alle større opposisjonspartier skal forbys.

Det prorussiske regjeringspartiet Georgisk Drøm vant lørdagens valg, som var det første siden et omstridt valg til nasjonalforsamlingen i fjor kastet landet ut i kaos og stanset Georgias ambisjon om EU-medlemskap.

Valgkommisjonen opplyste at Georgisk Drøm sikret flertall i samtlige kommuner, og at partiets ordførerkandidater vant alle sine valg. Det førte til at titusener av mennesker strømmet ut i gatene i protest, og at en gruppe forsøkte å storme presidentpalasset.

Innenriksdepartementet opplyste søndag at de har innledet gransking av det de kaller et kuppforsøk, og at fem opposisjonsledere er pågrepet.

Georgisk Drøm som har styrt landet siden 2012, anklages for å ha blitt stadig mer prorussisk og gradvis å ha undergravet demokratiet, noe som har ført til at det grunnlovsfestede målet om EU-medlemskap er avsporet.