Gazas sivilforsvar: – Minst ni drept da Israel skjøt mot sivilt kjøretøy

Palestinere i Gaza by, fotografert idet de henter vann fra en lastebil torsdag. Israels «gule linje» går rett ved gamlebyen i Gaza by. Foto: Jehad Alshrafi / AP / NTB

Angrepet skjedde fredag og beskrives som det mest alvorlige bruddet på våpenhvilen mellom Israel og Hamas hittil.

Det israelske militæret sier at de skjøt mot et kjøretøy som krysset den såkalte «gule linjen».

– Mannskaper fra sivilforsvaret greide å hente ut ni døde etter at den israelske okkupasjonsmakten angrep en buss med fordrevne mennesker øst for Zeitun-distriktet i går, opplyser sivilforsvarets talsmann Mahmud Bassal.

Også Al Jazeera har meldt om angrepet. TV-kanalen skriver at angrepet kostet elleve mennesker fra samme familie livet, og at de var på vei til sin egen bolig for å undersøke hvordan det har gått med huset.

Blant de drepte skal det ha vært sju barn og tre kvinner.

Ber meglere presse Israel

Hamas fordømmer Israels brudd på våpenhvilen og ber USA og andre meglere om å presse Israel til å respektere våpenhvileavtalen og innstille angrepene.

Men USAs president Donald Trump har i stedet truet med å gi Israel grønt lys til å gjenoppta krigen hvis ikke levningene av alle de 28 døde israelske gislene blir utlevert.

I en uttalelse gjør dessuten kontoret til statsminister Benjamin Netanyahu det klart at Hamas er nødt til å oppfylle kravet, og at Israel ikke vil kompromisse eller gi seg før alle de døde gislene er tilbake.

Nok et dødt gissel identifisert

Hamas har til nå utlevert levningene av 10 av de 18 døde gislene, hvorav det siste ble identifisert lørdag. Men fortsatt leter Hamas etter levningene av 18 andre gisler i Gazas ruiner.

I bytte mot det siste døde gisselet ble levningene av 15 døde palestinere tilbakeført til Gazastripen fra Israel lørdag.

I henhold til våpenhvileavtalen skal Israel utlevere 15 døde palestinere for hvert døde gissel som blir utlevert. Gazas helsedepartement bekrefter lørdag at de nå har mottatt levningene av 135 palestinere.

– Eksisterer kun på kart

Zeitun, der fredagens angrep fant sted, ligger sørvest i Gaza by og er det største nabolaget i gamlebyen. «Den gule linjen» går like ved gamlebyen og innebærer at mange palestinere ikke kan vende hjem.

Den israelske soldatorganisasjonen Breaking the Silence er svært kritisk til at hæren skyter sivile palestinere som krysser «den gule linjen».

– Mennesker blir drept for å krysse en linje de ikke engang vet eksisterer, påpekte organisasjonen tidligere i uka.

– La oss være helt klare på dette: Denne linjen eksisterer bare på et kart, ikke på bakken, slo de fast.

Minst 28 drept

Israel har fortsatt full kontroll på rundt 53 prosent av Gazastripen og har advart palestinske innbyggere mot å reise til områdene som nå er okkupert.

Ifølge tall fra palestinske kilder på Gazastripen er minst 28 palestinere drept i israelske angrep siden våpenhvilen trådte i kraft fredag for en drøy uke siden.

Israel vil heller ikke slippe inn nødhjelp uhindret, slik FN har bedt om, og mangelen på mat, medisiner og andre viktige varer er fortsatt stor.