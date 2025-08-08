Gaza-planer: – En humanitær katastrofe

Israels regjering har som mål å ta full kontroll over Gaza by. Det er i praksis etnisk rensing, sier ekspert. 

Palestinere bærer dunker og bøtter gjennom ødelagte gater i Gaza by fredag 8. august. Samme dag opplyser kontoret til Israels statsminister Benjamin Netanyahu at landets regjering har som mål å ta full kontroll over Gaza by.

Verden 

Ines M. Zander
Nyhetssjef og journalist
Publisert Sist oppdatert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

– Det er helt absurd at man sier at man skal trappe opp krigen i Gaza, etter at den har pågått i snart to år. Det er sult, Gazastripen er i praksis ødelagt og 60.000 er bekreftet drept. Hvor skal man ta det herfra, egentlig? For dette er en opptrapping. 

Det sier Midtøsten-kjenner Jørgen Jensehaugen ved fredsforskningsinstituttet Prio til Dagsavisen. 

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

hamas verden gaza benjamin netanyahu jørgen jensehaugen nyheter israel
Powered by Labrador CMS