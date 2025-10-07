Gaza: – Må be til høyere makter om at Trump ikke blir lei
Midtøsten-eksperter tror det går mot en pustepause for Gazas befolkning. – Det betyr slutten på en epoke men neppe slutten på Hamas, sier ekspert.
Røyk stiger opp fra enda bombe over utbombede Gaza by 6. oktober. Nå er det håp om at Gazas befolkning endelig kan få en pause fra bombene.
Foto: Dawoud Abu Alkas/Reuters/NTB
Verden
Tirsdag er det to år siden Hamas' terrorangrep på Israel, og det brutale svaret fra Israel, som av ledende forskere har blitt karakterisert som et folkemord.
Samtidig er det mer optimisme enn på lenge for at bombene skal stilne.
Dagsavisen har snakket med tre Midtøsten-eksperter om hvordan de ser for seg at Gaza kan se ut i tiden framover.