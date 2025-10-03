Gaza-konvoiens norske delegasjon krever juridisk bistand i Israel
Den norske grupperingen i Global Sumud Flotilla sier nordmennene som er i Israels varetekt, ikke har fått den juridiske bistanden de har krav på.
Verden
De har gjort Utenriksdepartementet klar over situasjonen og krever umiddelbar konsulær tilgang og rettssikker prosess, opplyser de i en uttalelse.
Aktivistene er i israelsk varetekt i Ashdod, og i avhør har de ikke fått den juridiske rådgivningen de har krav på, ifølge aktivistene.
Utenriksdepartementet sier de har mottatt informasjon om at seks personer er anholdt og internert i Israel, og at de jobber for å få dette bekreftet.
– Vi har grunn til å tro at vår ambassade i Tel Aviv får tilgang til de norske borgerne snarlig gjennom besøk til stedet de er internert. Vi har tidligere gjort klart overfor israelske myndigheter at vi forventer å få slik tilgang, sier kommunikasjonsrådgiver Mariken Bruusgaard Harbitz til NTB.
– Gjennom et slikt besøk vil den norske ambassaden i Tel Aviv kunne tilby de norske borgerne konsulær bistand, dersom de ønsker det, heter det videre.