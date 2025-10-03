Palestina-aktivister på et skip i nødhjelpskonvoien mot Gaza blir seilt inn mot havnebyen Ashdod i Israel. Seks nordmenn er ifølge organisasjonen internert i Israel, og Utenriksdepartementet sier de vil tilbys konsulær bistand. Leo Correa / AP / NTB

De har gjort Utenriksdepartementet klar over situasjonen og krever umiddelbar konsulær tilgang og rettssikker prosess, opplyser de i en uttalelse.

Aktivistene er i israelsk varetekt i Ashdod, og i avhør har de ikke fått den juridiske rådgivningen de har krav på, ifølge aktivistene.

Utenriksdepartementet sier de har mottatt informasjon om at seks personer er anholdt og internert i Israel, og at de jobber for å få dette bekreftet.

– Vi har grunn til å tro at vår ambassade i Tel Aviv får tilgang til de norske borgerne snarlig gjennom besøk til stedet de er internert. Vi har tidligere gjort klart overfor israelske myndigheter at vi forventer å få slik tilgang, sier kommunikasjonsrådgiver Mariken Bruusgaard Harbitz til NTB.

– Gjennom et slikt besøk vil den norske ambassaden i Tel Aviv kunne tilby de norske borgerne konsulær bistand, dersom de ønsker det, heter det videre.