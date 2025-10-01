Gaza-flotilje melder om økt droneaktivitet

Båter fra Global Sumud Flotilla fotografert utenfor Tunisia i midten av september. Konvoien nærmer seg Gaza og melder om økt droneaktivitet. Arkivfoto: Anis Mili / AP / NTB

– Vi har nå gått inn i høyrisikosonen, området der tidligere flotiljer er blitt angrepet og/eller stanset, sier Global Sumud Flotilla (GSF) i et innlegg på Telegram.

De opplyser også at flere fartøy, noen av dem med slukkede lanterner, nærmet seg flotiljen i løpet av natten. Aktivistene om bord sier de iverksatte sikkerhetsrutiner i tilfelle de ble forsøkt stanset. De uidentifiserte fartøyene seilte deretter bort fra flotiljen

Bedt om å snu

Italias statsminister Giorgia Meloni oppfordret tirsdag kveld konvoien til å snu da hun frykter den kan stikke kjepper i hjulene på fredsplanen som ble foreslått av USAs president Donald Trump.

– Med fredsplaner er det endelig håp om en avtale som kan stanse krigen og lidelsene til den palestinske sivilbefolkningen og stabilisere regionen. Det er en skjør balanse, som mange gjerne vil ødelegge. Jeg frykter at flotiljens forsøk på å bryte den israelske sjøblokaden kan gi et påskudd for dette, skriver Meloni på X.

Rundt 50–60 båter deltar i GSF-konvoien, som vil forsøke å bryte Israels blokade av det krigsherjede palestinske territoriet.

Tidligere forsøk stanset

GSF opplyser tirsdag at de har blitt informert av Italia at de vil motta et radioanrop der de blir tilbudt muligheten til å forlate skipene og returnere til land før de når en «kritisk sone». Tidligere på dagen sa det italienske forsvarsdepartementet at de vil slutte å skygge flotiljen når den når 150 nautiske mil (278 kilometer) fra kysten av Gaza.

I juni ble et skip som forsøkte å bryte blokaden, bordet og stanset i internasjonalt farvann 100 nautiske mil fra kysten. Aktivistene om bord ble pågrepet og senere utvist fra Tyrkia. Blant dem var den svenske aktivisten Greta Thunberg, som også er med på Global Sumud Flotilla.