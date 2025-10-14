Går til kamp for barnets første 1000 dager: – En sårbar periode for alle foreldre
Én av fire kvinner sier de ikke får nødvendig hjelp etter fødsel. Den nye 1001-alliansen vil sette søkelys på betydningen av barns første 1000 dager.
Inga Marte Thorkildsen (t.v.) og Lena Yri Engelsen ledet oppstartsmøtet til 1001-alliansen tirsdag.
FOTO: Jonas Bucher
Innenriks
Tirsdag ettermiddag hadde samarbeidsalliansen kickoff på Legenes hus i Oslo sentrum.
Landsforeningen 1001 dager har samlet flere viktige samfunnsstemmer og dannet 1001-alliansen med mål om å sikre at både foreldre og barn skal få kunnskapen de har behov for fra første stund.
Tidligere barne- og familieminister Inga Marte Thorkildsen er styremedlem og politisk leder i Landsforeningen.