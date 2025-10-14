Tirsdag ettermiddag hadde samarbeidsalliansen kickoff på Legenes hus i Oslo sentrum.

Landsforeningen 1001 dager har samlet flere viktige samfunnsstemmer og dannet 1001-alliansen med mål om å sikre at både foreldre og barn skal få kunnskapen de har behov for fra første stund.

Tidligere barne- og familieminister Inga Marte Thorkildsen er styremedlem og politisk leder i Landsforeningen.