Går mot nye fire år med Støre – opptur for MDG

Det ser ut som Arbeiderparti-leder og statsminister Jonas Gahr Støre fikk rett da han sa han hadde troen på årets stortingsvalg. Her fra valgvaken på Folkets Hus. FOTO: Javad Parsa

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Saken oppdateres

Jonas Gahr Støre (Ap) bør fortsette som statsminister.

Det mener flertallet av 1,9 millioner nordmenn som har forhåndsstemt ved årets stortingsvalg.

Annonse

I Folkets Hus på Youngstorget i Oslo sto jubelen himmelhøyt da de første tallene ble offentliggjort klokken 21, mandag kveld.

Én av dem som foreløpig kan smile bredt er nestleder i Arbeiderpartiet, Tonje Brenna:

– Det er jo veldig gledelig at det ser ut som Ap styrker seg, både mot 2017 og 2021! Men så er det fortsatt veldig mange tusen stemmer som skal telles opp, så hvor dette ender det tør jeg foreløpig ikke å spå, sier hun til Dagsavisen.



Spenningen i lokalet var sitrende i timene som ledet opp til at de første tallene ble presentert.



Annonse

Og det med god grunn.

Arbeiderpartiet er nemlig helt avhengig av at støttepartiene på rød-grønn side kommer godt over sperregrensa for å sikre fire nye år med Støre ved roret.

Forhåndsstemmene viser at MDG kommer over, mens Venstre kommer under.

Mandatfordelingen er foreløpig 88-81 i rød-grønn favør.

Annonse

Brenna sier at valgkampen preget av sperregrense-dramatikk er grunnen til at hun holder an jubelen til alle stemmene er talt opp, men gir et nikk til MDG også:

– Jeg sender en vennlig tanke til alle de som stått på i en valgkamp for et parti som nå ligger å vaker litt over og litt under sperregrensen. De tror like mye på det de driver med som det vi gjør, vi som er folkevalgte fra Ap, sier Brenna og legger til:



– Jeg tror det blir godt for alle å få en avklaring etter hvert på hvor dette ender.



Litt jubel turte nestleder i Ap, Tonje Brenna, likevel å slippe løs. Her litt avskjermet fra den sitrende stemningen på Arbeiderpartiets valgvake på Folkets Hus. FOTO: Javad Parsa

Enormt frivillig-korps

Annonse

Til Aps valgvake litt tidligere på kvelden var Støres ord klare:

– Jeg har en god følelse



Noen minutter tidligere ljomet Black Eyed Peas monsterhit fra 2009, «I gotta feeling» gjennom Oslo kongressenter.

Han skrøt av de frivillige som til sammen har reist til 743 ulike steder rundt i Norge og sørget for 16 millioner visninger på sosiale medier, ifølge partisekretær Kari-Anne Opsal.

Annonse

Arbeiderpartiet har virkelig slått på stortromma denne valgkampen som har vært preget av ørsmå marginer.

Det gjennomsyret også Folkets Hus der stemningen var nærmest sitrende i minuttene før de første tallene kom.

Dødt løp i valgkampen

Arbeiderpartiet har det siste året reist seg fra noen av de dårligste målingene noensinne, til å nok en gang bli Norges største parti.

Annonse

Likevel har det vært dødt løp mellom blokkene så å si hele valgkampen.

Det har nemlig vært sperregrensen som har vært valgets store snakkis. Særlig har valgkamp-thrilleren handlet om tre partier:

Miljøpartiet de grønne (MDG) ønsker at Jonas Gahr Støre (Ap) skal fortsette å være statsminister og KrF og Venstre som praierpå borgerlig valgseier.

Klokken 21 er altså Venstre under mens MDG er over sperregrensa.