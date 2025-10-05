– Det er et rødt flagg for hele avfallssystemet, sier Stine Helgeland, daglig leder i LOOP. FOTO: LOOP

– Hva er definisjonen på «ødelagte klær»? Er det at jakken mangler en knapp? Og gjør det en forskjell om den er fra Dior eller Temu?, spør Stine Helgeland, daglig leder i LOOP – den nasjonale stiftelsen for kildesortering og gjenvinning.

Nye regler for tekstilavfall har skapt forvirring blant innbyggere og bedrifter om hvor man skal kaste klær.

En undersøkelse utført av Opinion på oppdrag fra LOOP viser at ulike avfallssystemer og merking er den største barrieren for høyere utsortering.