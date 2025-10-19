Frykter for rettssikkerheten: – Kan ikke være avhengig av frivillige studenter

Spesielle rettshjelptiltak får i praksis 20 millioner mindre støtte å søke om i regjeringas budsjettforslag. Det får store konsekvenser for de mest sårbare i samfunnet, mener Jussbuss og MDG. 

Jussbuss er en av flere rettshjelptiltak som holder til i «jussklynga» i Skippergata i Oslo. Med færre midler vil folk oftere møte stengte dører her.

Ylva Lie Bjerke
Ylva Lie Bjerke Journalist
Publisert
Lesetid: 2 min

– I praksis kuttes det i rettshjelptilbudet. Det at man har flyttet noen midler fordi det er blitt endringer i rettshjelpsloven, innebærer ikke at problemene på rettshjelpsfeltet er løst.

Det sier Jacob Eide, daglig leder i Jussbuss. 

I regjeringas statsbudsjett foreslår de å kutte 20 millioner i tilskuddene til spesielle rettshjelptiltak. Det er disse midlene tiltak som studentdrevne JussBuss og JURK i stor grad er avhengige av for å kunne gi gratis rettshjelp. Regjeringa selv skriver: 

