Frykter at Frps politikk vil ødelegge lokalsamfunn

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Torbjørn Halland er administrerende direktør på smelteverket Wacker.

Han kaller Frp-leder Sylvi Listhaug kunnskapsløs når hun hevder at staten bruker skattebetalernes penger til å subsidiere «ulønnsomme prosjekter på bekostning av lønnsomme bedrifter og kjerneoppgaver i velferdssamfunnet».

Gjennomgående har Sylvi Listhaug framsnakket «stans i sløsingen på lite treffsikker bistand, innvandring og ulønnsomme subsidier».

Annonse

Hun har også vært tydelig kritisk til Innovasjon Norge, og har gått inn for å avvikle hele ordningen.

– Er en kickstart

Torbjørn Halland, som er femte generasjon smelteverksarbeider, har ledet det nå tyskeide smelteverket Wacker med 242 ansatte siden 2008.

Som et resultat av den grønne omstillingen, må smelteverket på Kyrksæterøra bytte ut fossilt kull med klimavennlig biokarbon i produksjonen av silisium.

Annonse

Når dette lykkes, kan det bidra til et av de største utslippskuttene i norsk industrihistorie.

Verket står i dag for en prosent av Norges samlede CO₂-utslipp.

Overgangen fra fossilt kull til biokull er imidlertid teknisk krevende.

Det innebærer betydelige kostnader. Til dette har bedriften fått 85 millioner kroner av Enova. Prisen på piloten er estimert til 350 millioner kroner.

Annonse

– Du må gjerne diskutere hva støtten skal gå til. Men for å få en kickstart er du avhengig av å ha noen som kan være med på å redusere risikoen. Det er viktig både for industrien og samfunnet vårt, sier Torbjørn Halland til FriFagbevegelse.

– Nå kan vi kjøre tester i full skala. Vi kan strekke oss litt lengre fordi det ikke er en katastrofe om noe går galt, poengterer han.

– Ikke filla peiling

Både han og LO-leder Kine Asper Vistnes er klare i sin karakteristikk av påstandene til hun som kanskje er landets neste statsminister, Sylvi Listhaug (Frp).

Annonse

LO-lederen hevder at Listhaug ikke har «filla peiling» på industriutvikling, og begrunner det med at dette ikke handler om å investere i fantasier.

– Dette handler om titusenvis av arbeidsplasser, ryggraden i eksporten vår og selve grunnlaget for velferden. Skal vi lykkes med grønn omstilling må fellesskapet stille opp, sier hun til FriFagbevegelse.

– Wacker er en kjempegod historie. De har holdt på siden 60-tallet og hele tiden klart å forbedre seg. Eieren har tydelige mål og er villig til å satse. For slike industriprosjekt må vi ha politikere som kan hjelpe til på veien, mener Vistnes.

Ikke vente og se

Annonse

LO-lederen er klar på at den grønne omstillingen ikke kan overlates til industrien selv.

– Hvis vi bare skal vente og se og overlate til industrien selv taper vi. Da mister vi arbeidsplasser, kompetanse i industrien og eksportinntekter. Det vil svekke norsk industri, mener Kine Asper Vistnes.

Hun er enig med Halland i at industrien trenger en kickstart for å komme opp i fart. Og for å utløse kapital.

– Det er ikke slik at staten gir alle kostnadene som ligger på bordet. Det stilles strenge krav. Samtidig utløser det privat kapital. Vi trenger politikere som tør å være aktive i næringspolitikken, mener hun.

Annonse

Hun frykter at Frps næringspolitikk kan være slutten på mange levende lokalsamfunn i Norge. Og at arbeidsplasser vil forsvinne og næringer vil bli lagt ned.

– Det kan gjøre at folk må flytte for å få arbeid. Mange av våre medlemmer føler på en utrygghet i hverdagen fra før. Den vil ikke bli mindre med Sylvi Listhaug som statsminister, mener LO-lederen.

Strategisk viktig

Ny teknologi, ny energi, nye arbeidsplasser er strategisk viktig for Norge mener LO-leder Kine Asper Vistnes.

Annonse

– Derfor trenger vi en aktiv næringspolitikk. Derfor engasjerer staten seg og tilbyr blant annet risikoavlastning. Noe rene tilskudd, men mest lån og garantiordninger. Sylvi Listhaug vil avvikle eller kraftig redusere flere av de statlige ordningene som har vært med på å bygge opp norske bedrifter. Med henne som statsminister blir det ingen ny kraft, ingen støtte til omstilling eller ny industriutvikling, legger hun til.

– Grønn omstilling koster. Men vi får store verdier tilbake gjennom arbeidsplasser i hele landet og viktige eksportinntekter, mener LO-lederen.

Står på sitt

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke kommentere utspillet til Torbjørn Halland og LO-leder Kine Asper Vistnes overfor FriFagbevegelse.

Annonse

Men til NRK sier hun at Frp er tydelig på å stoppe «monstersubsidiene» til ulike typer industriprosjekt.

– Det er LO som setter sine medlemmers arbeidsplasser på spill, det er ikke Frp. LO støtter både SV og Rødt med store penger i valgkampen. Parti som vil legge ned olje – og gassnæringen, Norges viktigste næring. Fei for egen dør, sier Listhaug.

– Vi skal stoppe sløsinga, og så skal vi prioritere det viktigste først, som er sykehjem, eldreomsorg, skoler, barnehager. Og lavere skatter og avgifter, slik at bedriftene sjøl kan investere. Jeg tror mange opplever at de har fått mye dårligere råd. Og så er LOs kampsak å gi batterifabrikker mer støtte, sier hun til NRK.