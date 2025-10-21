Frykter at 4 av 10 helsesykepleiere forsvinner

Helsesykepleierne frykter for helsestasjons- og skolehelsetjenesten som følge av forslaget til statsbudsjett. FOTO: Heiko Junge / NTB

– Vi er veldig bekymret. Vi reduseres med 40 prosent fra og med nyttår. Dette kommer til å gå ut over barn og unge i hele Norge, sier Ann Karin Swang, leder av Helsesykepleierne NSF.

De mener at regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer et dramatisk kutt i finansieringen av grunnbemanning i helsestasjoner og skolehelsetjenesten, og at det blant annet vil føre til:

Økt sosial ulikhet.

Mer utenforskap.

Mer psykisk uhelse.

Høyere frafall i skolen.

Mindre avdekking av vold og overgrep.