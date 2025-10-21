Frykter at 4 av 10 helsesykepleiere forsvinner

Helsesykepleierne frykter en rasering av helsestasjons- og skolehelsetjenestene i kommunene etter å ha sett regjeringens forslag til statsbudsjett.

Helsesykepleierne frykter for helsestasjons- og skolehelsetjenesten som følge av forslaget til statsbudsjett.

Martin Næss Kristiansen
Martin Næss Kristiansen Journalist
– Vi er veldig bekymret. Vi reduseres med 40 prosent fra og med nyttår. Dette kommer til å gå ut over barn og unge i hele Norge, sier Ann Karin Swang, leder av Helsesykepleierne NSF.

De mener at regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer et dramatisk kutt i finansieringen av grunnbemanning i helsestasjoner og skolehelsetjenesten, og at det blant annet vil føre til:

  • Økt sosial ulikhet.
  • Mer utenforskap.
  • Mer psykisk uhelse.
  • Høyere frafall i skolen.
  • Mindre avdekking av vold og overgrep.

