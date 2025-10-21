Frykter at 4 av 10 helsesykepleiere forsvinner
Helsesykepleierne frykter en rasering av helsestasjons- og skolehelsetjenestene i kommunene etter å ha sett regjeringens forslag til statsbudsjett.
Helsesykepleierne frykter for helsestasjons- og skolehelsetjenesten som følge av forslaget til statsbudsjett.
FOTO: Heiko Junge / NTB
Innenriks
– Vi er veldig bekymret. Vi reduseres med 40 prosent fra og med nyttår. Dette kommer til å gå ut over barn og unge i hele Norge, sier Ann Karin Swang, leder av Helsesykepleierne NSF.
De mener at regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer et dramatisk kutt i finansieringen av grunnbemanning i helsestasjoner og skolehelsetjenesten, og at det blant annet vil føre til:
- Økt sosial ulikhet.
- Mer utenforskap.
- Mer psykisk uhelse.
- Høyere frafall i skolen.
- Mindre avdekking av vold og overgrep.