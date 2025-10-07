Frps stortingskabal er klar

Flere av partiets profiler bytter beite. Bård Hoksrud går fra helse- og omsorgskomiteen og blir leder i transport- og kommunikasjonskomiteen.

– Etter fire rødgrønne år med nedprioritering av samferdselsfeltet er det på tide at det bygges gode veier slik at folk kommer seg trygt fram, uavhengig av hvor de bor i landet, sier han i en pressemelding der hele kabalen presenteres.

Jon Helgheim gjør comeback på Stortinget etter å ha vært ute i fire år, og nå blir han leder i justiskomiteen.

– Skal vi ta tryggheten tilbake må vi bygge opp politiet og sørge for helt nye virkemidler for å bekjempe organisert kriminalitet, sier han.

Annonse

Per-Willy Amundsen blir leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen, mens Simen Velle går inn som partiets fraksjonsleder i utdannings- og forskningskomiteen.

Overfor VG varsler Velle at han vil ta et oppgjør med regjeringens russepolitikk:

– De driver symbolpolitikk som er dypt urettferdig mot flere årskull med ungdommer. Ta forbudet mot sidestilte seter på bussen – som kommer kun dager etter valget. Dette vil gjøre at ungdommen sitter igjen med regningen, uten noen forutsigbarhet, sier han.

Partileder Sylvi Listhaug fortsetter som medlem av utenriks- og forsvarskomiteen, mens Hans Andreas Limi fortsetter i finanskomiteen, der han også blir 1. nestleder.

Annonse

Tor Mikkel Wara blir 1. nestleder i energi- og miljøkomiteen.