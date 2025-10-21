Frp-Velle vil fjerne stipend

Fersk stortingsrepresentant Simen Velle (Frp) sier han mener det er riktig å gjøre en kost-nytteanalyse av hvilke studieretninger som lønner seg for fellesskapet. Lise Åserud / NTB

– Jeg ønsker sterke universiteter. Jeg ønsker at mange nordmenn skal studere, og jeg ønsker at de i stor grad skal få lov til å studere det de selv vil. Men vi må ta en fot i bakken og se ting opp mot hverandre, sier Velle til Khrono.

I sin ferske bok «11 gode grunner til å våkne opp» lanserer han et forslag om å fjerne stipendet for utdanninger som «ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme».

I dag blir inntil 40 prosent av lånet omgjort til stipend dersom man ikke bor hjemme hos foreldrene, inntekten og formuen er under en viss sum, og om utdanningen er bestått.

Hvilke fag som skal regnes som lønnsomme, mener han partene i arbeidslivet bør definere.

Annonse

– Det handler om å velge hva samfunnet faktisk trenger. Hvilket virkemiddel vi tar i bruk, er ikke så viktig for meg. Det viktigste er at det blir rettet opp, sier han.

Velle viser til Danmark, der flere masterutdanninger er kuttet fra to til ett år for å få studentene raskere ut i arbeidslivet.

– Jeg mener det er riktig å gjøre en kost-nytteanalyse av hvilke studieretninger som lønner seg for fellesskapet, sier han.

Frp-politikeren understreker at han ikke vil overstyre universitetene, men ønsker «klare rammer» og forskning som gjør Norge sterkere.

Annonse

– Forskningen Norge finansierer bør gjøre oss sterke på en eller annen måte, sier Velle.