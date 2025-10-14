Frp støtter barnevernsforslag – men mener det ikke går langt nok

Silje Hjemdal (Frp) vil støtte forslaget om forsterkede barnevernsinstitusjoner, men hadde helst sett at det ble innført lukkede institusjoner. Foto: Terje Pedersen / NTB

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har gått sammen om å be regjeringen legge fram lovendring som åpner for nye grep i barnevernet.

Forslaget blir votert over i Stortinget tirsdag, og da vil Frp stemme for og sikre flertall, bekrefter barnepolitisk talsperson Silje Hjemdal.

– Frp stemmer for forslaget, selv om det ikke går langt nok. Det er altfor vagt og åpner ikke opp for permanent lukkede barnevernsinstitusjoner. Vi må i langt større grad enn det Arbeiderpartiet og Senterpartiet legger opp til, beskytte samfunnet mot farlige personer, også de som er unge, sier Hjemdal.

Regjeringen skal komme tilbake med forslag

Forslaget handler om at loven bør endres for å åpne for et såkalt forsterket institusjonstilbud. Slik skal barnevernet settes i stand til å håndtere barn som begår alvorlig og gjentatte kriminelle handlinger, eller som står i fare for å gjøre det.

Forslaget er åpent utformet og hva som ligger i begrepet forsterket institusjon, er ikke definert. Om det får flertall, skal regjeringen komme tilbake til Stortinget med et utarbeidet forslag til hvordan loven bør endres. Det kan handle om i hvilken grad barnevernsinstitusjon har mulighet til å lukke barn inne eller å ilegge dem bevegelsesrestriksjoner, men det kan også handle om krav til bygningsmasse og bemanning.

Frp: Naivt av Norge

Norge er det eneste landet i Europa som ikke har lukkede institusjoner i barnevernet, sier Hjemdal. Hun mener det viser at partiene på rødgrønn side ikke har tatt innover seg hvor alvorlig ungdomskriminaliteten har blitt.

Hun kaller det «utrolig naivt» i en tid der ungdomskriminaliteten har økt at Norge ikke har tilbud om et lukket tilbud.

– Skal vi stoppe utviklingen med at stadig flere veldig unge utnyttes og brukes av kriminelle nettverk, må vi legge til rette for å kunne bruke tvang og skjerme kriminelle ungdommer, sier Hjemdal.