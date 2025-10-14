Saken oppsummert Kielland-nettverket er skuffet over at kompensasjonen drøyer til 2027.

Stortinget ønsker en kompensasjonsordning innen mars 2026.

Fremskrittspartiet støtter forslaget om raskere behandling.

Høyre mener regjeringen må følge opp Stortingets vedtak. Oppsummeringen er generert av Labrador AI, men gjennomlest av en journalist.

Når dette forslaget, stilt av Trygve Slagsvold Vedum, på vegne av Sp og Rødt, skal opp votering etter trontaledebatten tirsdag, vil det få et bredt flertall.

Forferdelig skuffet

Spørsmålet er om Ap også snur, og stemmer for, fremfor å bli stående alene som eneste parti.

«Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til kompensasjonsordning for ofre og etterlatte etter Kielland-ulykken, i tråd med vedtak 917 (2024-2025), innen mars 2026.», sto det i forslaget.

Sist mandag møtte Kielland-nettverket olje- og energiminister Terje Aasland (Ap), og fikk da beskjed om at erstatningen deres trolig vil drøye til 2027.

– Vi er forferdelig skuffet, sa styreleder i Kielland-Nettverket, Anders Helliksen til Dagsavisen etter møtet.

– Vi har ikke tid til å vente lenger. Det har allerede gått over 45 år, og siden kravet om erstatning ble vedtatt i Stortinget 5. juni i år, har det dødd fire enker og to overlevende, sa Helliksen til Dagsavisen.

Votering

Frp sier til Dagsavisen at de gjerne skulle ha kommet med dette forslaget selv, men at de helhjertet går inn for forslaget.

– Dette er helt i tråd med det vi har sagt hele veien, og kommer dermed til å støtte forslaget sånn som det ligger. Og det er fordi de overlevende og etterlatte har levd lenge i uvisshet, sier Frps nye fraksjonsleder i arbeid og sosialkomiteen, Alf Erik Andersen, til Dagsavisen.

– Regjeringen sier de vil liksom avklare oljepionersaken først. Vi mener de kan kjøre dette parallelt. Så derfor så støtter vi at dette må gå i et hurtigspor, og jeg er helt i tråd med det forslaget som Senterpartiet har kommet med. Og så får vi bare presse på fra Stortingets side om at dette kommer raskt på plass, sier Alf Erik Andersen.

Saken var opp i Stortinget 5. juni i år, og da vedtok de følgende:

Frps Dagfinn Olsen (til høyre), Alf Erik Andersen og Sylvi Listhaug jobber for at ofrene etter Alexander Kielland-ulykken skal få kompensasjon så raskt som mulig. Foto: Siv Randi Palm/Frp

«Stortinget ber regjeringen etablere en særskilt kompensasjonsordning for de overlevende og etterlatte etter Alexander L. Kielland-ulykken. På bakgrunn av rapportene «Studie om overlevende og pårørende etter Alexander L. Kielland-ulykken» og «Empirisk undersøkelse av myndighetenes oppfølging av ansvar etter Alexander L. Kielland-ulykken» må Riksrevisjonen avklare myndighetenes ansvar for at ulykken kunne skje, og myndighetenes manglende oppfølging av overlevende og etterlatte. Riksrevisjonens nye undersøkelse skal gjennomføres».

Er en skam

– Det er både rett og viktig å få kompensasjonen til Alexander Kielland-ofrene på plass nå. Det er snart 46 år siden ulykken, og en skam at dette ikke har vært ordnet opp i før, sier Alf Erik Andersen.

Det er både rett og viktig å få kompensasjonen til Alexander Kielland-ofrene på plass nå. Alf Erik Andersen, Frp

– Vi var mange som var skuffet og overrasket da energiministeren formidlet at Kielland-ofrene må vente til oljepionerene har fått sitt. Det er ingen grunn til at disse to sakene ikke kan behandles samtidig. Regjeringen må slutte å trenere. Er det noe Norge har nok av er det byråkrater til å behandle saker, sier han.

Fremskrittspartiet skulle gjerne sett at det gikk enda raskere, men mener at det viktigste nå er å gi regjeringen en tidsfrist.

– Det har vært en 45 år lang kamp, preget av hemmelighold og ansvarsfraskrivelse fra staten. Vi i Fremskrittspartiet synes nok er nok. Nå må etterlatte og overlevende få rettferdigheten de har krav på, sier han.

Stemmer for

Også Høyre på Stortinget vil ha fortgang i saken.

– For vår del så handler jo dette om at regjeringen må følge opp Stortingets vedtak. Nå er det jo gjort et vedtak for lenge siden, men regjeringen har ikke fulgt opp. Og da er det faktisk ganske alvorlig at regjeringen ser ut til å utsette dette. Da mener Høyre det er helt riktig å stemme for et sånt forslag, sier Høyres Anna Molberg til Dagsavisen.

Det Stortinget nå gjør er å instruere regjeringen å komme med et forslag til ordning innen utgangen av mars neste år.

Anna Molberg (H) Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

– Det er gjort et vedtak i stortinget om dette i juni. Regjeringen ser ut til å utsette dette, og da mener Høyre det er helt riktig å stemme for et sånt forslag, sier hun.

– Regjeringen plikter å følge opp. Da kan vi ikke sitte og se på en arroganse fra Arbeiderpartiet ved å ikke følge et vedtak, sier hun.

