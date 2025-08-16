Frp og Høyre sammen om nivådeling av elever
Blir det borgerlig flertall etter valget, kan nivådeling av elever i viktige basisfag få en sentral plass i norsk skole.
Høyres partileder Erna Solberg og Frp-leder Sylvi Listhaug vil endre loven og åpne for mer nivådeling i skolen. Her fra NRKs partilederdebatt på kulturhuset i Arendal nylig.
Foto: Ole Berg-Rusten/NTB
Innenriks
– Vår hovedtanke er at nivådeling skal brukes i de viktigste basisfagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag. Først og fremst på ungdomsskolen og i videregående skole. Eventuelt senere også barneskolen, sier Himanshu Gulati, Frps utdanningspolitiske talsperson og medlem av utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.
– Både faglig sterke og svake elever vil tjene på å få undervisning tilpasset sitt nivå – som er noe av det norsk skole lykkes aller dårligst med i dag, fastslår Gulati.
Etter at Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet pekte på hverandre som hovedmotstandere foran årets stortingsvalg, har radikale grep i norsk skolepolitikk blitt hett debattert.