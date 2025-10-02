Frp inviterer Ap med på hastetiltak mot ungdomskrim: – De har ingen unnskyldning

Fremskrittspartiets nye stortingsgruppe teller 47 medlemmer. Onsdag stilte de opp på gruppebilde sammen på Stortinget. Jonas Fæste Laksekjøn / NTB

– Arbeiderpartiet og Frp har flertall i Stortinget. Hvis Arbeiderpartiet vil gjøre noe med ungdomskriminaliteten, har de muligheten til det nå, sier Listhaug.

Onsdag feiret Frps nye og forsterkede stortingsgruppe valgresultatet med kake på Stortinget. Det måtte tre kaker til for å mette alle Frp-representantene, som nå teller 47 totalt.

Listhaug benyttet anledningen til å minne om at det har oppstått en ny situasjon i Stortinget etter valget:

Ap-regjeringen kan få flertall for hvilken som helst sak – hvis de bare blir enige med Frp.

Annonse

Invitasjon

Aller mest haster det med innstramminger for å få bukt med økende ungdomskriminalitet, mener Listhaug.

– Arbeiderpartiet har ikke noen unnskyldning for å ikke komme med sakene nå. Vi er klare til å gi det flertall hvis de kommer med saker som betyr innstramminger, flere virkemidler til politiet og tiltak for å håndtere kriminelle ungdommer, sier hun.

Til sammen har Frp og Arbeiderpartiet 100 representanter i Stortinget, mer enn nok til å overkjøre alle de andre partiene.

Annonse

I forrige periode hadde de to daværende største partiene, Ap og Høyre, ikke samme mulighet.

– Det betyr jo at hvis Arbeiderpartiet ønsker innstramminger i politikken, for eksempel lukkede institusjoner for ungdomskriminelle, så står vi klare til å kunne gi flertall for det, sier Frp-lederen.

– Skremmende å se

Da Listhaug talte til partiets nye stortingsgruppe onsdag, uttrykte hun bekymring over situasjonen i Oslo. De siste dagene har granatangrepet hvor flere mindreårige er siktet, preget nyhetsbildet.

Annonse

– Det er skremmende å se at det fra dag til dag kommer nye hendelser som for kort tid siden ville gjort oss totalt sjokkert, men som nå begynner å bli dagligdags, sa Listhaug.

Onsdag holdt politiet en pressekonferanse der de kunne fortelle at etterforskningen også omfatter skyting mot en bolig i Sarpsborg, og at tre gutter på 12, 13 og 14 år er mistenkt i denne saken.

– Dette ser bare ut til å bare eskalere videre, sa Frp-lederen.

Har snudd før

Annonse

Listhaug mener at det aller viktigste er å sørge for at kriminaliteten får konsekvenser.

– Det må gjelde enten du er over eller under den kriminelle lavalderen. Det betyr at vi må få på plass lukkede institusjoner for dem som er under den kriminelle lavalderen. Vi kan ikke fortsette med den naive politikken og snakke om at det er barn. Ja, det er barn, men samtidig er det barn som har potensial til å være farlige for andre.

– Er det noen saker du tror dere kan bli enige med Ap-regjeringen om?

– Det gjenstår jo å se. De har jo allerede avvist tanken om lukkede institusjoner for kriminelle ungdommer. De har vel også langt på vei avvist forslag om å senke den kriminelle lavalderen.

Annonse

Men Listhaug minner samtidig om at Arbeiderpartiet har snudd før.

– De var jo imot bevæpning av politiet helt til de fikk et flertall mot seg. Da snudde de. Men jeg håper at de nå kanskje kan bevege seg før de blir presset til det. At de ligger litt foran i stedet for å bare halse bak.

– Hvis Arbeiderpartiet vil gjøre noe med ungdomskriminaliteten, har de muligheten til det nå, sier Listhaug. Thomas Fure / NTB

Frp-leder Sylvi Listhaug (t.h.) minner om at Frp og Arbeiderpartiet sammen har flertall i Stortinget. Nå vil hun få til innstramminger i justispolitikken. Javad Parsa / NTB