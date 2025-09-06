Frølich om kloakkavsløring: – All grunn til å stille spørsmål

Peter Frølich (H) mener man bør stille regjeringen spørsmål om avsløringen om at Norge ikke følger opp et EU-krav om avløpsrensing. Ole Berg-Rusten / NTB

– Dette er en sak det er all grunn til å stille spørsmål til regjeringen om, skriver Peter Christian Frølich (H) i en kommentar til Adresseavisen.

Avisa avslørte nylig at kloakkrensing har vært mangelfull en rekke steder i landet. Miljødirektoratet har siden kommet ut og bekreftet at de norske kravene som er satt til avløpsrensing, ikke er i tråd med EU-direktiv vi er forpliktet til å følge.

– Svarene må avgjøre om det er aktuelt med en større kontrollsak. Det blir imidlertid opp til den kommende kontrollkomiteen å avgjøre etter valget, sier Frølich.

– Feilen ser ut til å ha fått omfattende konsekvenser, og da er det naturlig at Stortinget stiller spørsmål til regjeringen, svarer Frølich.

Annonse

176 renseanlegg ligger i områder der det skulle vært såkalt sekundærrensing. Det innebærer at avløpsvannet sendes til biologisk eller biologisk/kjemisk rensestadier.

Men 71 av de 176 anleggene var i fjor ikke pålagt å ha slike rensemetoder på plass, ifølge avisas undersøkelser. Sekundærrensing skal bidra til å forhindre at fjorden der renset avløpsvann slippes ut, blir oksygenfattig.

Eftas overvåkingsorgan Esa sa i august i en uttalelse at de har tatt opp saken med Norge basert på funnene fra Adresseavisen.