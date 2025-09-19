Fredrik Solvang om konge-kritikk: – Får ikke alltid debatt i «Debatten»

Fredrik Solvang forsvarer torsdagens Debatten-sending etter kritikk fra flere hold om at det var et hyllest-program til kongen. Foto: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / NTB

– Debatten på NRK må være den største norske kongehyllesten siden 7. juni 1945, skrev VGs mangeårige kommentator Anders Giæver på Facebook.

Torsdagens «Debatten» handlet om hvorvidt kongen skjønner hva rasisme er, slik svigersønnen Durek Verrett hevdet han ikke gjorde i Netflix-dokumentaren.

I løpet av den snaue timen argumenterte en lang rekke eksperter, deriblant forfatter Tor Bomann-Larsen og redaktør Harald Stanghelle, for at kongen både er inkluderende og sågar en antirasist.

Kong Harald, her fra Bergen i forrige måned. Foto: Silje Katrine Robinson/NTB

– Konstruerer ikke

I et innlegg i sosiale medier forsvarer Solvang sendingen og viser til at tittelen på programmet av og til kan være misvisende:

– Man får ikke alltid debatt i Debatten, og for noen betyr det at gårsdagens sending var brudd med forventningene, skriver Solvang.

– Vi valgte gjennom journalistisk metode å finne ut om det er hold i påstanden om at kongen, dronningen og kronprinsen ikke skjønner hva rasisme er, så vi tok kontakt med personer og organisasjoner som kunne ha kvalifiserte meninger. Når utfallet ble at alle som en dementerte påstanden fra Durek, er det ikke noe Debatten konstruerer, da er det sant at et vidt spekter av aktører i Norge mener kongehuset står for det stikk motsatte.

– Et underlig skue

Samfunnsdebattant og tidligere journalist i Aftenposten Ingeborg Senneset sier til Dagbladet at hun tenkte: «Hva skjedde nå?» da sendingen var over.

– Noen kunne nok oppfatte det som om det ble en parade av ulike minoriteter i Norge som alle nesten ser ut som om de blir bedt av NRK om å si at kongen er grei. Det ble et underlig skue, sier hun.