Fredrik Solvang gir seg som programleder i «Debatten»

– Jeg er utrolig takknemlig overfor NRK som har satset på meg og gitt meg muligheter til å drive den formen for journalistikk jeg syns er viktig og meningsfull, sier Solvang til NRK.

Han skal fortsette å lede programmet fram til nyttår, men da er det slutt.

– Det skal bli veldig morsomt å ta på seg utfordringer utenfor debatt-studioets begrensninger, både på scene og skjerm. Jeg skal gjøre mye av det jeg liker og føler jeg kan, bare foran andre og mindre forsamlinger, sier Solvang.

– Lei oss

NRK-programlederen forteller etter åtte år som programleder for «Debatten» at han ikke tror «det er sunt at ett menneske har en slik jobb for lenge av gangen». Han overtok programlederjobben fra Ingunn Solheim i 2018, da hun ble anker i Dagsrevyen.

48-åringen har fått mye anerkjennelse for sin rolle som programleder i debattprogrammet hos rikskringkasteren. I 2020, 2023 og 2024 vant han gullruten i kategorien beste nyhet, sport eller aktualitet.

Solvang sier han har god dialog med NRK om fremtidige prosjekter, selv om karrieren i NRK nyheter er over for denne gang. NRKs redaktør Ole Eivind Henden i nyhetsdivisjonen beskriver det som et stort tap.

– Vi er lei oss for at Fredrik nå forlater «Debatten» og NRK. Det er ett stort tap å miste en så dyktig journalist og programleder, sier han.

Hylles

Tidligere statsminister Erna Solberg er blant de utallige politikerne som har blitt grillet i Solvangs studio. Hun sier han har spilt en helt sentral rolle i den norske samfunnsdebatten det siste tiåret.

– Selv om vi politikere tidvis har fått svette litt i studio, synes jeg han har vært fair og like hard mot alle. Han har klart å drive grundig og kritisk politisk journalistikk fra sin rolle som programleder. Det er han bortimot alene om å gjøre i Norge. Derfor tror jeg faktisk vi kommer til å savne ham, sier Solberg.

Frp-leder Sylvi Listhaug kommer også med lovord om 48-åringen:

– Vel blåst! Fredrik Solvang har lyktes med å sette dagsorden i svært mange viktige saker de siste årene. Jeg ønsker han lykke til med nye utfordringer i fremtiden, sier Listhaug.