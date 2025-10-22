Fredrik Solberg og «Debatten» samler Norge, mener ekspert: – Helt spesielt i vår tid

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Onsdag kom nyheten om at journalist Fredrik Solvang gir seg som programleder i NRK-programmet «Debatten» etter nyttår. Han har ledet programmet i åtte år – en rolle han har vunnet Gullruten for tre ganger.

Debatten har med Solvang som programleder også sanket flere seere de siste årene.