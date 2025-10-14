Fraværet øker videre på videregående – nå på samme nivå som før fraværsgrensa

Jenter på yrkesfag har høyest dagsfravær, mens gutter på studieforberedende har høyest timefravær, skriver Utdanningsdirektoratet.

– Det høye fraværet viser at det er behov for nye grep. Vi har allerede endret fraværsreglene på videregående denne høsten, slik at vi hindrer at elevene kan «spare opp» udokumentert fravær, men kanskje enda viktigere er det å få til en holdningsendring i samfunnet, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) i en pressemelding.

Også i 10. klasse øker fraværet. Her har elevene typisk ni dager og åtte enkelttimer fravær. Det er én dag og én time mer enn i fjor, men hele tre dager og tre timer mer enn før pandemien.

Fraværet som før fraværsgrensa

På videregående har dagsfraværet økt med to dager siden pandemien. Dagsfraværet er det samme og timefraværet åtte timer høyere enn før året før fraværsgrensa ble innført i 2015–2016.

Hele 11 prosent av elevene har 20 fraværsdager eller mer, en økning på 1,6 prosentpoeng siden i fjor. Og hele 18 prosent av elevene har minst 50 timer fravær.

Fravær i videregående skole Medianfraværet ligger på 5 dager og 20 timer på vitnemålet. Median brukes heller enn gjennomsnitt fordi noen få elevers veldig høye fravær gjør at gjennomsnittet gir et mindre riktig bilde.

Fraværet er også betydelig lavere i 1. klasse på studieforberedende.

– En mulig årsak til den totale økningen kan derfor være at elevene strategisk tilpasser seg fraværsreglene utover i skoleløpet. Det skal vi ha slutt på, sier Nordtun.

– Må ta tak tidlig

Utdanningsdirektoratet peker på at årsakene til økt fravær er sammensatte, og at en voksende gruppe elever kommer inn på videregående med dårlige forkunnskaper og høyt fravær på ungdomsskolen.

– Det viser at det er viktig å ta tak i dette tidlig i utdanningsløpet. Allerede fra de første skoleårene. De som har fravær, skal følges opp av skolen, det har vi gjort tydeligere i ny opplæringslov. Like viktig er det at elevene trives bedre på skolen. Det gjør de gjennom en skole som i større grad legger opp til at alle opplever mestring, sier Nordtun.

Andelen elever uten vurderingsgrunnlag i videregående, og elever som slutter på videregående, ligger på henholdsvis 2,6 prosent og 3,1 prosent. Det er ganske stabilt.