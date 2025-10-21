Folk står i kø utenfor Louvre i Paris, som er stengt etter søndagens juveltyveri der. Verdiene som gikk tapt i ranet, estimeres til mer enn 1 milliard kroner. Emma Da Silva / AP / NTB

Tyver brøt seg søndag formiddag inn i det verdensberømte kunstmuseet og stjal Frankrikes kronjuveler og andre uerstattelige smykker. Tirsdag var ingen pågrepet.

Anslaget kommer fra kuratoren ved museet, ifølge aktor Laure Beccuau i påtalemyndigheten i Paris. Hun sier RTL at tyvene riktignok ikke vil tjene så mye om de har «den svært dårlige ideen om å smelte ned juvelene».

Museet holder fortsatt stengt, og politiet går nå gjennom overvåkingsbilder fra museet og området rundt, samt noen av de største veiene ut av Paris, i jakten på ranerne.

Innenriksminister Laurent Nunez har beordret høyere sikkerhet rundt kulturinstitusjoner, og justisminister Gérald Darmanin innrømte mandag at sikkerheten hadde sviktet.

Blant de stjålne smykkene er en tiara og en øredobb som tilhørte dronning Marie-Amélie og dronning Hortense samt et smaragdsmykke som tilhørte Napoleons kone Marie-Louise.

En av gjenstandene de stjal, ble sluppet i bakken og ødelagt idet de flyktet. Det var kronen til keiserinne Eugenie, som er pyntet med 1354 diamanter og 56 smaragder. Over 60 etterforskere jobber med saken, og teorien er at ranet var planlagt og utført av organiserte kriminelle, sier myndighetene.

Det var det første tyveriet utført ved Louvre siden 1998, da et maleri av Camille Corot ble stjålet. Det er ikke funnet.