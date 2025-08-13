Halvt norske Astrid Panosyan-Bouvet er Frankrikes arbeidsminister. Her er hun på Oslo-besøk og blir intervjuet av Dagsavisen. Foto: Martin Næss Kristiansen

Ytre høyre-partiet Nasjonal samling gikk inn i sommeren som Frankrikes største parti, med en snittoppslutning på 36 prosent, ifølge tall hos Poll of Polls. Nest størst er Den nye folkefronten (NFP), en sammenslutning av partier på venstresida, med 25 prosent.

Framgangen til fløyene sier mye om splittelsen i det franske samfunnet, sier Frankrikes arbeidsminister Astrid Panosyan-Bouvet til Dagsavisen.