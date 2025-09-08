Frankrikes statsminister tapte tillitsvotum – regjeringen må gå av

Frankrikes statsminister François Bayrou må gå av etter at han tapte et tillitsvotum. Foto: Christophe Ena / AP / NTB

En regjeringskilde sier til nyhetsbyrået AFP at Bayrou kommer til å levere sin oppsigelse til president Emmanuel Macron tidlig tirsdag.

Bayrou har forsøkt å få støtte til en rekke offentlige kutt for å minske den franske statsgjelden. Blant annet vil han fjerne to offentlige fridager.

Tiltakene er imidlertid svært upopulære både på venstre- og høyrefløyen i den sterkt splittede nasjonalforsamlingen, og mandag sa et flertall nei til å stille seg bak Bayrous politikk.

Det betyr at mindretallsregjeringen må gå av, og Macron må enda en gang starte jakten på en ny statsminister.

Nasjonalforsamlingen avbrøt sommerferien for å delta i mandagens avstemning. Det var Bayrou som ba om de folkevalgtes tillit.