Frankrikes statsminister tapte tillitsvotum – regjeringen må gå av
Frankrike mister sin tredje statsminister på ett år etter at statsminister François Bayrou tapte et tillitsvotum i nasjonalforsamlingen mandag kveld.
En regjeringskilde sier til nyhetsbyrået AFP at Bayrou kommer til å levere sin oppsigelse til president Emmanuel Macron tidlig tirsdag.
Bayrou har forsøkt å få støtte til en rekke offentlige kutt for å minske den franske statsgjelden. Blant annet vil han fjerne to offentlige fridager.
Tiltakene er imidlertid svært upopulære både på venstre- og høyrefløyen i den sterkt splittede nasjonalforsamlingen, og mandag sa et flertall nei til å stille seg bak Bayrous politikk.
Det betyr at mindretallsregjeringen må gå av, og Macron må enda en gang starte jakten på en ny statsminister.
Nasjonalforsamlingen avbrøt sommerferien for å delta i mandagens avstemning. Det var Bayrou som ba om de folkevalgtes tillit.