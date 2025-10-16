Frankrikes statsminister overlevde mistillitsavstemninger

Både partier på ytre høyre og ytre venstre fløy hadde fremmet mistillitsforslag.

Men etter at Lecornu tidligere i uken uttrykte støtte til å utsette den omstridte pensjonsreformen i Frankrike til etter presidentvalget i 2027, snudde noen venstreorienterte lovgivere.

Onsdag signaliserte dessuten både Sosialistpartiet og det borgerlige partiet at de ikke ville stemme for å felle Lecornu «av hensyn til landet».

Det første mistillitsforslaget falt med 271 av de 289 nødvendige stemmene. Det andre falt med 144 av de 289 stemmene.

Lecornu ble hentet tilbake i statsministerstolen av president Emmanuel Macron fredag forrige uke, få dager etter at han hadde trukket seg. Den nye regjeringen tiltrådte søndag. Han er den femte statsministeren i Frankrike på to år.

Lecornus regjering har mindretall i nasjonalforsamlingen og er dermed avhengig av støtte fra andre partier utenfor koalisjonen for sitt statsbudsjett.