Frankrikes statsminister overlevde mistillitsavstemninger
Frankrikes statsminister Sébastien Lecornu og regjeringen ble ikke felt i mistillitsavstemningene mot ham i nasjonalforsamlingen i dag.
Verden
Både partier på ytre høyre og ytre venstre fløy hadde fremmet mistillitsforslag.
Men etter at Lecornu tidligere i uken uttrykte støtte til å utsette den omstridte pensjonsreformen i Frankrike til etter presidentvalget i 2027, snudde noen venstreorienterte lovgivere.
Onsdag signaliserte dessuten både Sosialistpartiet og det borgerlige partiet at de ikke ville stemme for å felle Lecornu «av hensyn til landet».
Det første mistillitsforslaget falt med 271 av de 289 nødvendige stemmene. Det andre falt med 144 av de 289 stemmene.
Lecornu ble hentet tilbake i statsministerstolen av president Emmanuel Macron fredag forrige uke, få dager etter at han hadde trukket seg. Den nye regjeringen tiltrådte søndag. Han er den femte statsministeren i Frankrike på to år.
Lecornus regjering har mindretall i nasjonalforsamlingen og er dermed avhengig av støtte fra andre partier utenfor koalisjonen for sitt statsbudsjett.