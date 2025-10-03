Frankrikes statsminister Sébastien Lecornu uttaler seg til pressen før han skal konsultere med de ulike partiene i forbindelse med neste års statsbudsjett. Alain Jocard / AP / NTB

Sosialistpartiet vil imidlertid ha flere innrømmelser. Utspillet fra statsminister Sébastien Lecornu er ikke tilstrekkelig, sa partileder Olivier Faure på en pressekonferanse fredag.

Tidligere fredag hadde statsminister Sébastien Lecornu et møte med Sosialistpartiet der han ga beskjed om at han er åpen for å innføre en ekstraskatt på formuer over et visst beløp.

Han har også utelukket å bruke en spesiell bestemmelse i grunnloven som gir anledning til å presse gjennom et budsjett uten at det vedtas i nasjonalforsamlingen.