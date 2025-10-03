Frankrikes statsminister åpen for rikingskatt, men Sosialistpartiet er ikke fornøyd

I et forsøk på å sikre flertall for et nytt statsbudsjett har Frankrikes ferske statsminister åpnet for en særskilt formuesskatt for de aller rikeste.

Frankrikes statsminister Sébastien Lecornu uttaler seg til pressen før han skal konsultere med de ulike partiene i forbindelse med neste års statsbudsjett.

NTB-Reuters
Sosialistpartiet vil imidlertid ha flere innrømmelser. Utspillet fra statsminister Sébastien Lecornu er ikke tilstrekkelig, sa partileder Olivier Faure på en pressekonferanse fredag.

Tidligere fredag hadde statsminister Sébastien Lecornu et møte med Sosialistpartiet der han ga beskjed om at han er åpen for å innføre en ekstraskatt på formuer over et visst beløp.

Han har også utelukket å bruke en spesiell bestemmelse i grunnloven som gir anledning til å presse gjennom et budsjett uten at det vedtas i nasjonalforsamlingen.

