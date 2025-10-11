Frankrikes nygamle statsminister: – Vil ha regjering som ikke er fanget av partiene

Samtidig må den ikke være fanget av partienes interesser, sier han.

– Jeg skal gjøre min plikt og ikke være et problem, sa Lecornu i en uttalelse lørdag.

39-åringen har hatt en usedvanlig begivenhetsrik uke. Mandag gikk han av som statsminister etter knapt en måned i jobben, fordi han ikke hadde lyktes med å stable en regjering på plass. Fredag kveld fikk han beskjed om at han igjen var utnevnt til statsminister av president Emmanuel Macron.

Klokka tikker for Macron ettersom regjeringen er nødt til å legge fram et utkast til statsbudsjett for nasjonalforsamlingen innen mandag.

Frankrike har opplevd politisk krise siden Macron i 2024 utlyste nyvalg der ingen av blokkene fikk flertall i nasjonalforsamlingen. Venstrefløyen ble størst og reagerte med stor indignasjon da Macron valgte å utpeke en statsminister fra den moderate høyresiden. De siste to årene har Frankrike hatt fem statsministre.

Landets voldsomme statsgjeld understreker behovet for kompromissvilje, men den dype splittelsen mellom blokkene har vedvart. Trolig blir ikke kravene om nyvalg mindre høylytte av Lecornus andre utnevnelse på en måneds tid.