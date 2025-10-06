Frankrike: Fersk statsminister går av – forverret politisk krise
Frankrikes statsminister Sébastien Lecornu går av etter bare 27 dager i posten, og bare timer etter at han utnevnte en ny regjering.
Foto: Alain Jocard/Reuters/NTB
Verden
Lecornu ble utnevnt som statsminister av president Emmanuel Macron 9. september etter at tidligere statsminister François Bayrou måtte gå av samme uke. Han utnevnte en ny regjering søndag. I stor grad besto den av de samme statsrådene.
Mandag innvilget presidenten Lecornus søknad om å få gå av. 27 dager er det korteste noen fransk statsminister har sittet, ifølge avisa Le Figaro.
Det var fare for at Lecornus regjering ville bli felt i nasjonalforsamlingen, der den sliter med å få vedtatt et budsjett.