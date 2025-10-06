Frankrike: Fersk statsminister går av – forverret politisk krise

Lecornu ble utnevnt som statsminister av president Emmanuel Macron 9. september etter at tidligere statsminister François Bayrou måtte gå av samme uke. Han utnevnte en ny regjering søndag. I stor grad besto den av de samme statsrådene.

Mandag innvilget presidenten Lecornus søknad om å få gå av. 27 dager er det korteste noen fransk statsminister har sittet, ifølge avisa Le Figaro.

Det var fare for at Lecornus regjering ville bli felt i nasjonalforsamlingen, der den sliter med å få vedtatt et budsjett.