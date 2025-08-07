Fra Tøyen til Tinget mot rasisme og fattigdom

Når var din politiske oppvåkning?

– Svaret på det er tredelt. Som oppvokst på Tøyen, har jeg hele livet levd tett på store sosiale forskjeller og stort mangfold. I oppveksten registrerte jeg samtidig at det finnes politikere som ikke ser verdien av dette mangfoldet. Det gjorde meg politisk engasjert som veldig ung, i en kamp mot fascisme, fremmedhat og rasisme. Så vil jeg si at selve oppvåkningen min ble 22. juli, som var så jævlig at jeg måtte engasjere meg. Det gjorde meg politisk engasjert som veldig ung, i en kamp mot fascisme, fremmedhat og rasisme. Det ble en stor vekker at noen kan drepe ungdommer fordi de tror på et mangfoldig samfunn. Det var da jeg meldte meg inn i AUF.

– En siste oppvåkning fikk jeg da ungdomsklubben, den eneste i bydel Gamle Oslo, skulle legges ned. Vi fikk arrangert fakkeltog og store demonstrasjoner, og vant til slutt saken, som ble prioritert av Ap lokalt. Etter det stilte jeg for første gang til politisk valg. Siden har jeg aldri vært med på å legge ned en fritidsklubb, men vært med på å åpne flere nye.