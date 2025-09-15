Fra slankeeventyr til nedbemanninger: – Påvirker hele den danske økonomien
Medisingiganten Novo Nordisk har vært et av Europas mest suksessrike selskaper. Nå strammer de inn.
FOTO: Mads Claus Rasmussen / AFP / NTB
Verden
Tidligere denne uka ble det klart at den danske legemiddelgiganten Novo Nordisk kutter i 9.000 stillinger – 5.000 av dem i Danmark. Innstrammingene gjøres for å spare åtte milliarder danske kroner.
I dag har Novo Nordisk 78.400 stillinger i hele verden, skriver danske DR.