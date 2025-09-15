Fra slankeeventyr til nedbemanninger: – Påvirker hele den danske økonomien

Medisingiganten Novo Nordisk har vært et av Europas mest suksessrike selskaper. Nå strammer de inn.

Verden

Journalist
Publisert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Tidligere denne uka ble det klart at den danske legemiddelgiganten Novo Nordisk kutter i 9.000 stillinger – 5.000 av dem i Danmark. Innstrammingene gjøres for å spare åtte milliarder danske kroner.

I dag har Novo Nordisk 78.400 stillinger i hele verden, skriver danske DR

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

nyheter økonomi verden legemiddelindustri danmark novo nordisk
Powered by Labrador CMS