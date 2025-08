Fra Nobel-nominasjoner til navneendringer: Slik smisker republikanere og allierte med Trump

Mange republikanere foreslår å gjøre store tiltak for å ære USAs president Donald Trump. Foto: Mark Schiefelbein / AP / NTB

Republikanske politikere har foreslått alt fra at amerikanere skal få fri på bursdagen til Trump, til at den største flyplassen i hovedstaden skal omdøpes til Donald J. Trump internasjonale lufthavn.

Knappe seks måneder ut i Trumps andre periode er noen av partifellene hans klare for å løfte ham opp blant de største kjempene i amerikansk politisk historie. Stadig nye lovforslag går ut på å ære og lovprise presidenten på ulike måter.

Smiger og politikk

Det er en god blanding av smiger og politikk som er en tydelig påminnelse om hvordan Det republikanske partiet har forandret seg under Trump. Politikere fra Republikanernes sterkeste stater og valgkretser bruker det for å innynde seg hos presidenten – men også tilhengerne hans.

Knappe tre døgn hadde gått fra Trump ble tatt i ed 20. januar til det ble lagt fram et forslag om å omdøpe Dulles-flyplassen utenfor Washington D.C. etter Trump.

– Han er den beste presidenten i min levetid, og jeg kan ikke tenke meg en bedre måte å ære noen på enn å spikre deres plass i historien ved å navngi en internasjonal flyplass etter ham, sa forslagsstiller Addison McDowell fra North Carolina.

Penger, T-baner og helligdager

Noen uker senere var Brandon Gill fra Texas ute med et forslag om å plassere Trumps ansikt på 100-dollarseddelen – som i dag bærer Benjamin Franklins portrett.

Det er riktignok forbudt å ha portretter av levende mennesker på amerikansk valuta, en lov som ble vedtatt etter borgerkrigen nettopp for å unngå at landet skulle framstå som et monarki.

Et annet forslag fra Greg Staube fra Florida gikk ut på å omdøpe hovedstadens T-banesystem til Trump-toget. Claudia Tenney foreslo å slå sammen Trumps fødselsdag 14. juni med den amerikanske flaggdagen samme dag – og gjøre det til en felles helligdag.

Mount Rushmore

Anna Paulina Luna fra Florida kom med kanskje det mest drastiske forslaget. I South Dakota ligger fjellet Mount Rushmore, som på 1930- og 40-tallet ble inngravert med portretter av fire presidenter: George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, og Theodore Roosevelt.

Luna vil gjøre Trump til den femte presidenten som inngraveres i fjellet og har til og med støpt modeller som hun har på kontoret. Hun sier presidenten har utvist «ikke bare standhaftighet i sin karakter, men også evnen til å utføre det andre presidenter ikke har fått til» gjennom to attentatforsøk og det hun kaller «en farse av en riksrettsprosess.»

Joe Wilson fra South Carolina innrømmer at han ikke var veldig fornøyd med Trump til å begynne med – men nå har han foreslått at det skal lages en spesiell 250-dollarseddel med Trumps portrett på i anledning USAs 250-årsdag neste år.

«Trump-kontoer»

Noen har også blandet førstedame Melania Trump inn i det hele. Mike Simpson foreslo å omdøpe operahuset på Kennedy Center etter Melania Trump.

Det er ikke bare noen få politikere som deltar heller. Mens republikanerne behandlet sin store skattepakke nylig, ble en ny sparekonto for barn og unge omdøpt til «Trump-konto» underveis.

Trump er også gjentatte ganger blitt nominert til Nobels fredspris. Flere republikanere, samt Israels statsminister Benjamin Netanyahu, har foreslått dette i år.

– Spyttslikkere

For mange republikanere kan det ganske enkelt kalles klok politikk. Trumps støtte har hjulpet mange republikanske kandidater med å bli valgt, og med ham i ryggen kan det bli lettere for dem å få vedtatt politikken de ønsker. Dessuten er Trump rask til å støtte rivaler til republikanere han ikke synes er lojale nok.

Demokratene ser imidlertid på Trump-honnørene som en mulighet for å framstille Republikanerne som mer opptatt av å tilfredsstille presidenten enn hjelpe amerikanere.

– Republikanerne i Representantenes hus fortsetter å dumme seg ut. Disse folkene er spyttslikkere, sier Demokratenes leder Hakeem Jeffries.

Fire amerikanske presidenter er allerede innhugget i Mount Rushmore, nå foreslår en kongressrepresentant å gjøre Trump til den femte. F.v.: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt og Abraham Lincoln. Foto: David Zalubowski / AP / NTB

USAs president Donald Trump taler under en middag for Kennedy Center i Washington. Én republikaner vil omdøpe operahuset etter førstedame Melania Trump. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB