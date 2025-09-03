Fra fakkeltog til folkevalgt
Marie Sneve Martinussen om sin politiske oppvåkning, politiske forbilde, hvorfor hun tok feil om Oslo – og hvilken politiker som er morsomst på fest.
Marie Sneve Martinussen har vært partileder i Rødt siden 2023.
Foto: Ole Berg-Rusten/NTB
Innenriks
Når var din politiske
oppvåkning?
– Mitt første fakkeltog var for lokalsykehuset i Kirkenes, som
har vært truet av nedleggelse i mange omganger. Og den første demoen jeg
arrangerte var mot norsk deltakelse i Irak-krigen i 2003.