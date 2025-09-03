Fra fakkeltog til folkevalgt

Marie Sneve Martinussen har vært partileder i Rødt siden 2023. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Når var din politiske oppvåkning?



– Mitt første fakkeltog var for lokalsykehuset i Kirkenes, som har vært truet av nedleggelse i mange omganger. Og den første demoen jeg arrangerte var mot norsk deltakelse i Irak-krigen i 2003.