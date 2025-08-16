Fra bygda til storbyen: Nå vil hun reformere leiemarkedet

Leder i Oslo Senterungdom, Jenny Flølo Kleppe, kommer overens med de aller fleste – særlig de med bygdahjerte.

Jenny Flølo Kleppe er fylkesleder i Oslo Senterungdom, og andrekandidat for Senterpartiet i Oslo.

Kandidaten

Journalist
Publisert Sist oppdatert

Når var din politiske oppvåkning?

– Det skjedde litt gradvis. Det er alltid debatter i distriktene om hvilke skoler som skal få ekstra klasser, og da jeg gikk i niende eller tiende klasse var det snakk om å kutte klasser fra min lokale videregående skole. Allerede da begynte jeg å engasjere meg for alvor i Senterungdommen.

