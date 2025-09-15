Fra butikkdisk til velferdskamp – da kvinnene tok ansvar for seg selv

På slutten av 1800-tallet strømmet kvinnene til arbeidsplasser i butikk og kontor i Kristiania. Men lønn og trygghet uteble. Kristiania Kvindelige Handelsstands Forening ble stiftet i 1890 og vokste raskt til en kraftfull fagbevegelse.

Ekspeditriser i Elen Brandvolds kolonialforretning, Tøyengata 26, ca. 1905.
Byhistorie

Kirsti Gulowsen
Kirsti Gulowsen Fagansvarlig privatarkiv, Oslo byarkiv
Publisert

I 1865 var det bare litt over hundre kvinner som arbeidet innen handel og kontor i Oslo, mot over tusen menn. Ved århundreskiftet hadde kvinneandelen skutt i været, og nærmet seg femti prosent av over ti tusen ansatte. Det var en voldsom økning av kvinneandelen og av antallet kvinner i butikk- og kontorarbeid. Men kvinnene hadde få rettigheter til utdanning eller trygghet i arbeidslivet.

I 1890 ble Kristiania Kvinnelige Handelsstands Forening stiftet, med røtter i Norsk Kvinnesaksforening. Anna Mossevig, som da også var kjent fra Kvinnestemmerettsforeningen, ble valgt til første leder. Hun satt i seks år og var drivkraft bak mange av de store sakene de første årene. Anna Mossevig hadde manufakturforretning i Schweigaardsgate 50, hun var også den første kvinnen om hadde et kommunalt tillitsverv i byen, som medlem av Kristiania skolestyre. Senere ble hun også medlem av Fattigstyret.

De første store kampsakene var minstelønn og arbeidstid. Kvinnelige kasserersker tjente 20 til 30 kroner i måneden. Dette var omtrent det samme som fyrstikkarbeiderskene som hadde streiket året før, i 1889, og som de sammenlignet seg med. De hardtarbeidende kvinnene kjempet i årevis for en minstelønnslov, og satt i det statlige minstelønnsrådet helt til Stortinget i 1925 vedtok at kommunene kunne fastsette lønn og arbeidstid lokalt.

