Fra butikkdisk til velferdskamp – da kvinnene tok ansvar for seg selv
På slutten av 1800-tallet strømmet kvinnene til arbeidsplasser i butikk og kontor i Kristiania. Men lønn og trygghet uteble. Kristiania Kvindelige Handelsstands Forening ble stiftet i 1890 og vokste raskt til en kraftfull fagbevegelse.
Ekspeditriser i Elen Brandvolds kolonialforretning, Tøyengata 26, ca. 1905.
Foto: Oslo Museum
I 1865 var det bare litt over hundre kvinner som arbeidet innen
handel og kontor i Oslo, mot over tusen menn. Ved århundreskiftet hadde
kvinneandelen skutt i været, og nærmet seg femti prosent av over ti tusen
ansatte. Det var en voldsom økning av
kvinneandelen og av antallet kvinner i butikk- og kontorarbeid. Men kvinnene hadde få rettigheter til utdanning
eller trygghet i arbeidslivet.
I 1890 ble Kristiania Kvinnelige Handelsstands
Forening stiftet, med røtter i Norsk Kvinnesaksforening. Anna Mossevig, som
da også var kjent fra Kvinnestemmerettsforeningen, ble valgt til første leder.
Hun satt i seks år og var drivkraft bak mange av de store sakene de første
årene. Anna Mossevig hadde manufakturforretning i Schweigaardsgate 50, hun var
også den første kvinnen om hadde et kommunalt tillitsverv i byen, som medlem av
Kristiania skolestyre. Senere ble hun også medlem av Fattigstyret.
De første store kampsakene var minstelønn og
arbeidstid. Kvinnelige kasserersker tjente 20 til 30 kroner i måneden. Dette
var omtrent det samme som fyrstikkarbeiderskene som hadde streiket året før, i
1889, og som de sammenlignet seg med. De hardtarbeidende kvinnene kjempet i
årevis for en minstelønnslov, og satt i det statlige minstelønnsrådet helt til
Stortinget i 1925 vedtok at kommunene kunne fastsette lønn og arbeidstid
lokalt.