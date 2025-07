Fotballdommer utsatt for vold mot hodet på Norway Cup – skadene betegnes som alvorlige

Politiet opplyste om hendelsen ved Rustad skole klokken 11.24.

– En dommer i Norway Cup har blitt utsatt for vold fra en tilskuer/supporter, skrev operasjonsleder Per-Ivar Iversen i Oslo-politiet i politiloggen.

Fotballdommeren skal ha blitt slått i hodet, og skadene er vurdert som alvorlige.

Dommeren ble innledningsvis ivaretatt av helsepersonell på stedet, opplyser politiet. Deretter ble mannen i 50-årene kjørt til legevakten med ambulanse.

– Gjerningspersonen skal ha forlatt området. Bakgrunnen for hendelsen er ukjent, skrev politiet videre.

En halv time deretter kom beskjeden om at politiet hadde kontroll på gjerningspersonen. Han opplyses å være en spansk statsborger i 20-årene.

– Nulltoleranse

Gjerningspersonen er anholdt av politiet. Han har status som mistenkt.

– Vi undersøker om det er nødvendig at vi skal pågripe ham. Det knytter seg blant annet til at han ikke er norsk statsborger, og i den forbindelse kan det være unndragelsesfare, opplyser politiet til pressen.

Hendelsesforløpet beskrives som at dommeren ble utsatt for vold etter en form for håndgemeng.

– Slik vi forstår det, har det pågått en kamp, men laget han (gjerningspersonen) følger, har ikke vært involvert den, sier politiet.

NTB har vært i kontakt med Norway Cup-sjef Tone Lien. Hun ønsker inntil videre ikke å kommentere hendelsen.

Pressesjef Hanne McBride sier følgende til NTB om hendelsen:

– Vi har hatt en hendelse under en kamp på Rustadfeltet. Akkurat nå jobber vi med å få oversikt, og saken håndteres av politi og helsevesen.

– Vi har nulltoleranse for vold under turnering, og hendelsen vil behandles av vår jury. Dommeren ivaretas av helsepersonell, legger hun til.

Gigantarrangement

Statsminister Jonas Gahr Støre reagerer sterkt på hendelsen på Rustad.

– Jeg tar sterkt avstand og reagerer med veldig sorg. At denne typen vold skjer er uakseptabelt. Jeg er glad for at politiet har tatt den som gjorde det, og det må følges opp på skikkelig måte. Så får vi håpe det går bra med dommeren, sier han til TV 2.

Norway Cup ble innledet i Oslo søndag. Totalt 1970 lag fra 35 nasjoner deltar i årets turnering – 1375 guttelag og 595 jentelag.

Arrangementet er en av verdens største fotballturneringer for barn og unge mellom 6 og 19 år.

Norway Cup arrangeres av Bækkelagets Sportsklub, og årets turnering er nummer 51 i rekken.

Ekebergsletta er hovedarenaen for kampene, men det spilles også på baner over hele Oslo. 5000 oppgjør skal gjennomføres på en uke.