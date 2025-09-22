Forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund, Stig Fløisland, og manuellterapeut ved Hans & Olaf Fysioterapi, Gro Opseth. FOTO: Jonas Bucher

– Regjeringen ønsker å kutte egenandelen hos fastlegene for de mellom 16 og 17 år. Det mener vi også bør gjelde for fysioterapeutene av samme begrunnelse. Det er ingen forskjell der, sier Stig Fløisland, leder i Norsk Fysioterapiforbund til Dagsavisen.

– Begrunnelsen er å forebygge sosiale ulikheter – alle skal ha mulighet til å gå til behandling. Dette er også en veldig sårbar gruppe med ungdommer som ofte trenger å gå til fysioterapeuter av forskjellige grunner. Da tenker vi at alle bør ha muligheten til å gjøre det.