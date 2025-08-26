Fortsatt redd Møllergata skole legges ned

På Møllergata skole i Oslo ble gleden av første skoledag overskygget av frykten for nedleggelse. 

Oslo Aps gruppeleder Marthe Scharning Lund (til venstre) og FAU-leder ved Møllergata skole, Kristel Berre.

Tom Vestreng
Tom Vestreng Nyhetsjournalist
I mars ble Skolebehovsplan 2026–2045 sendt ut på høring. Der foreslo Utdanningsetaten, på oppdrag fra Høyrebyrådet, å legge ned fem skoler i Oslo: Møllergata, Trosterud, Maridalen, Sørkedalen og Nordpolen. 

Skolebehovsplanen har vekket et enormt engasjement i Oslo, siden den ble lagt fram i februar. De nedleggingstruede skolene har fra start vært helt tydelige på kravene om å bevare skolene. 

Mange høringssvar

