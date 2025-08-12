Fortellinger fra livet etter døden
Det er ikke alt du ser fra obduksjonssalen i krimseriene som stemmer med virkeligheten. Derimot er virkeligheten kuriøs nok i massevis.
Ida Kathrine Gravensteen, rettsmedisiner, forsker, forfatter og formidler.
FOTO: Astrid Waller/Aschehoug
«Dead
men tell no tales», sies det. Det er du kanskje ikke helt enig i?
– Nei, de døde forteller mange historier! Man må bare vite hva man skal se etter. De forteller om livet som er levd, hvordan alt endre, og hva som har skjedd etter døden.
Ja, hva kan man egentlig få vite?