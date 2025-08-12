Forsvarssjefen om Trump-ønske: – Ikke så lenge jeg lever

Saken oppsummert Norges forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener Grønland forblir dansk, til tross for Donald Trumps uttalelser tidligere i år.

Trump har antydet at Grønland kan bli en del av USA, men utspillene har blitt færre de siste månedene.

Grønlands strategiske betydning i Arktis gjør det til et særlig viktig område i stormaktspolitikken i fortsettelsen, sier ekspert. Oppsummeringen er generert av Labrador AI, men gjennomlest av en journalist.

– Det tror jeg mer er retorikk (fra Donald Trump, journ.anm.) enn realitet. Jeg tenker at Grønland er trygt dansk , så lenge jeg lever i hvert fall.

Det sa Norges forsvarssjef Eirik Kristoffersen på et arrangement om Arktis under Arendalsuka mandag, da han fikk spørsmål om Trumps uttalte Grønland-ambisjoner.

Trump sa i vinter at befolkningen på Grønland «vil dra enorm nytte av å bli en del av USA» – og hevdet på sin egen plattform TruthSocial at de før eller senere kommer til å bli det.

Trump har dessuten ikke villet utelukke bruk av økonomisk eller militær tvang for å få kontroll over Grønland, ifølge Reuters.

USAs president Donald Trump. Foto: Jonathan Ernst / Reuters / NTB

Eirik Kristoffersen utdyper sin uttalelse i Arendal overfor Dagsavisen:

– Det er veldig vanskelig for meg å se hvordan en alliert i Nato skal kunne gjøre alvor av å ta territorium fra en annen alliert. Det har jeg ingen tro på at kommer til å skje.

– Fordi?

– Fordi vi er allierte, fordi USA allerede har en base på Grønland og fordi det ikke vil være i USAs interesse. Spesielt i den situasjonen verden er i nå, svarer forsvarssjefen og tilføyer:

– Danskene er veldig tydelige på at Grønland er en del av kongeriket Danmark. Danmark gjør også det de skal med tanke på å nå målene med forsvarsinvesteringer, som var det Trump kritiserte Europa for å ikke gjøre. Med den beslutningen som ble tatt på Nato-toppmøtet i juni, skal medlemslandene nå oppfylle målet om 3,5 prosent satsing (av BNP, journ.anm.) på forsvar og ytterligere 1,5 prosent på infrastruktur. Da er jo hele grunnlaget for det Trump kritiserte, borte.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen (t.h.) foran et kart over Arktis i Arendal mandag, her flankert av ordstyrer Frithjof Jacobsen. Foto: Jørn H. Skjærpe

Paradoks om Grønland og USA

Jan-Gunnar Winther, leder for Senter for hav og Arktis ved Universitetet i Tromsø (UiT), har blant annet Arktis som spesialfelt. Han mener det er vanskelig å trekke noen klare konklusjoner om Grønland og Donald Trumps planer for øya i fortsettelsen.

– Det har vært mye retorikk fra ulikt hold, og så besøkte jo USAs visepresident J.D. Vance Grønland tidligere i år. Men samtidig har det ikke «skjedd noe», poengterer Winther til Dagsavisen.

Jan-Gunnar Winther (UiT). Jørn H. Skjærpe

– Så er det også et stort paradoks her, nemlig at USA allerede har tilgang gjennom avtalen de har på Grønland. Det er USA selv som har trappet ned sin tilstedeværelse tidligere, men de har jo alle muligheter – som alliert av Danmark og Grønland – til å bygge seg opp igjen der, fortsetter han.

Det samme har Arktis- og Grønland-ekspert Jon Rahbek-Clemmensen ved det danske Forsvarsakademiet tidligere påpekt overfor Dagsavisen.

– USA har etter mitt syn ingen strategisk gevinst av å endre dagens situasjon, bortsett fra at USA kan ende opp med å betale regningen for driften av Grønland, som beløper seg til et sted mellom 750 millioner og 1 milliard dollar. Dagens situasjon er faktisk perfekt for amerikanerne, fordi de får sine interesser oppfylt samtidig som de slipper å betale regningen, sa Clemmensen til Dagsavisen i januar.

Dermed kan man spekulere på om Trump-administrasjonens signaler om Grønland handler mer om retorikk og om signaler mot «hjemmemarkedet» i USA, mener Jan-Gunnar Winther.

Grønland har en viktig sikkerhetspolitisk rolle i Arktis, som er definert som området nord for polarsirkelen. Arktis er delt mellom åtte stater: Norge, Sverige Finland, Danmark (Grønland), Island, Russland, Canada og USA. (NTB)

– Kanskje er det også mer et uttrykk for Donald Trumps karakter og personlighet, enn det er for de harde realiteter. Det er litt vanskelig å forstå om det faktisk er alvorlig ment fra Trumps side, sier Winther.

– Og nå har det jo vært stille en stund, påpeker han, og viser til at Grønland-utspillene har blitt langt færre fra Trump den siste tiden – ikke ulikt det som skjedde da Trump flørtet med Grønland i 2019.

Eirik Kristoffersen snakket om Arktis i Arendal. Foto: Jørn H. Skjærpe

Endringer i Arktis

– Ja, for hvordan tolker du denne stillheten?

– Den (stillheten) gjelder ikke bare Grønland, men også Panama. Det har i tillegg vært relativt stille rundt at Canada burde bli USAs 51. stat, som Trump snakket mye om tidligere i år. At man har pisket opp mye støv og fått mye oppmerksomhet rundt ganske kontroversielle saker, som er en del av en ny politisk oppførsel fra USA, gjør det vanskelig å tolke signalene, svarer Winther.

Skulle Trump mene alvor om å ta Grønland, er det helt klart dypt alvorlig, mener han.

– Blant annet siden Danmark er en nær alliert av USA i Nato. Det vil også føre til et betydelig økt fysisk nærvær fra USA mot Russland, for eksempel mot Kolahalvøya. Men jeg heller mot forsvarssjefens syn, at det er vanskelig å se for seg at dette er alvor fra Trump.

Thule Air Base, fra 2023 Pituffik Space Base, er et forsvarsanlegg som ble anlagt av USA på Nordvest-Grønland i perioden 1951-1953. Foto: Thomas Traasdahl / Ritzau / NTB

– Hvor viktig blir Grønland i stormaktsspillet framover?

– Veldig viktig. Det syns jeg framgår godt av det kartet forsvarssjefen viste oss. Grønland ligger midt i kjerneområdet i Arktis, akkurat som Svalbard gjør det. Og det er tre kontinenter som møtes i nord: det asiatiske, det nordamerikanske og det europeiske. At det også er kort vei mellom USA og Russland i Arktis, gjør det enda mer spesielt. Så på en måte, med dét blikket, kan man si at verden møtes der.

Russland, Kina og EU

– Og med stadig mindre is i Arktis, vil det føre til langt større muligheter for tilstedeværelse der – både med tanke på ressurser, militær aktivitet og annen sivil aktivitet, fortsetter Winther.

– Hvor står Grønland-spørsmålet om et års tid?

– Man skal være forsiktig med å se inn i krystallkulen, men jeg tror man er noenlunde på samme sted som i dag, svarer Winther.

– Men vi har et stormaktsspill gående, og vi har et Grønland med bare 57.000 mennesker, et Grønland med ganske svak økonomi, men med enorme land- og havområder som er strategisk viktig plassert. Når du da har et Russland og et USA, og kanskje et Kina og EU, som har begynt å orientere seg mot Grønland og som alle ønsker å sikre sine egne interesser der, kan det bli et ganske komplisert regnestykke for den Danmark-Grønland-konstellasjonen vi har i dag. På sikt kan det bli et selvstendig Grønland, noe mange tror kommer til å skje.

– Du påpeker, som andre eksperter før deg også har gjort, at USA allerede har en Grønland-avtale med ganske stort handlingsrom. Hvorfor tror du Trump-administrasjonen likevel har gått så hardt ut om Grønland?

Donald Trumps uforutsigbarhet

– Det er litt som jeg var inne på, det kan ha vært en test for å se hvordan reaksjonene kom til å bli. USA er en del av Nato, og der har jo amerikanerne allierte – deriblant Danmark. Det er i USAs egeninteresse å ha et stabilt og sterkt Nato, dog kanskje med en annen fordeling av ressursbruken. Men å potensielt skulle gå til angrep på «sine egne», er vanskelig å forstå at skal kunne skje.

Det at USA involverer seg mer, og vil ha sterkere kontroll over ressurser eller en annerledes fordeling av kostnader knyttet til alliansen, synes Winther på mange måter er helt legitimt.

– Det er jo blitt sagt fra norsk side også. Man er enige i at USA har måttet bære mye av børen, men det Trump har truet med er jo noe helt annet. USA trenger et sterkt Nato for egen del også, i sine områder – ikke bare i Europa. Det går begge veier.

Russlands president Vladimir Putin. Foto: Vyacheslav Prokofyev / AP / NTB

– Hvordan tror du Russland og Vladimir Putin ser på signalene fra Trump om Grønland? Altså først kraftfulle meldinger, men så stillhet i det siste.

– Det skal jeg ikke spekulere så mye på. Det sitter analytikere i både Moskva, Brussel og Beijing og undrer seg om dette. Det er mange alternative tolkninger. For hva tenker Trump egentlig? Det er nok vanskelig å manøvrere i dette, noe jeg tror Moskva også kjenner på.

