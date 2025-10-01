Forsvarsministeren åpnet «norsk» treningsleir for den ukrainske hæren i Polen

Forsvarsminister Tore Sandvik (Ap) i militærleiren I treningsleiren Camp Jomsborg i Lipa, sørøst i Polen, sammen med Polens forsvarsministeren Władysław Kosiniak-Kamysz. Her skal de nordiske og baltiske landene samarbeide om å trene opp soldater og offiserer til den ukrainske hæren. Foto: Javad Parsa / NTB

I treningsleiren Camp Jomsborg i Lipa, sørøst i Polen, er det allerede over 200 ingeniørsoldater og instruktører fra Norge og Forsvaret som er i full gang.

Forsvarsminister Tore Sandvik (Ap) som er i leiren sammen med den Polens forsvarsministeren Władysław Kosiniak-Kamysz, forteller at man har tjuvstartet med opptreningen i leiren.

– Et tresifret antall ukrainske soldater er på plass. De trenes akkurat nå av norske og estiske instruktører. Ukrainske eksperter og instruktører er også på plass for å sørge for at de siste erfaringene fra frontlinjen også er del av treningen, sier Sandvik.

To brigader

Samtidig understreker forsvarsministeren at ukrainerne styrer behovet. Det skal ikke bygges opp nye enheter med utstyr og soldater. Isteden er det avdelingene som fungerer bra, og frontsoldatene som allerede står ute i krigen, som skal styrkes med mer trening og utstyr.

Det er satt av 10 milliarder kroner fra Norge til operasjonen. Det er dreier seg om utstyr, oppbygging av leiren og treningen. Dette er nok til å utruste to brigader når man slår sammen det norske bidraget og alle bidragene som kommer fra de andre landene. En brigade er en større, selvstendig militær avdeling som kan bestå av mellom 3000 og 5000 soldater.

Treningsleiren Camp Jomsborg ligger øst i Polen. Selve området er en tidligere militærleir som er blitt oppgradert og tilpasset den nye situasjonen. Her er det alt fra forlegningstelt til messe og skyte- og øvingsfelt. Treningsleiren blir en av de største leirene utenfor Ukraina hvor de ukrainske soldatene får trening.

Norge lærer

Forsvaret sier at selv om de norske instruktørene jobber med å trene opp de ukrainske soldatene, får de også verdifull innsikt i dagens krigsføringsmetoder og frontlinjeteknikker fra de ukrainske veteranene.

Operasjon Legio og Camp Jomsborg er et samarbeid mellom de nordiske landene, de baltiske landene og Polen. Norge leder operasjonen som er en del av den større operasjon Ellisiv, den samlede rammen for den norske støtten til Ukraina.

Hovedmålet med oppdraget er å støtte Ukraina, slik at de kan opprettholde forsvaret av landet, vinne krigen eller oppnå en fredsavtale på egne premisser.

