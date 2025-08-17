– Det gikk omtrent som jeg hadde regnet med. Putin gjør dette for å dra ut tida og sikre en propagandaseier, og lyktes med begge deler. Trump uttalte at nå er det opp til Zelenskyj, og det var nok absolutt et russisk mål at ballen skulle sparkes over på Ukrainas banehalvdel, og at Zelenskyj på nytt blir «problemet».

Det sier Tor Bukkvoll til Dagsavisen om fredagens møte mellom USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin i Alaska. Bukkvoll er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og følger Ukraina-krigen svært tett.

Selv om Bukkvoll mener Putin delvis fikk det som han ville, ser han noen positive tegn.

– Det som har kommet ut så langt tyder på at Putin har kommet med noen innrømmelser, sier han og viser til informasjon som har lekket ut til Reuters.

– Hva går disse innrømmelsene ut på?

– Det ser ut til at Russland ikke lenger krever resten av Zaporizjzja- og Kherson-fylkene. Det er en innrømmelse. De har innlemmet begge fylkene i sin helhet i Russland, gjennom grunnloven. Så det er en innrømmelse hvis de sier fra seg deler av dem.

– Det andre her, er at de skjønner at det må være en sikkerhet for Ukraina. Putin har gjennom flere år gjentatt at Ukraina ikke har noen rett til å eksistere. Da er det en ganske annen tone når du sier «selvfølgelig må vi ta hensyn til sikkerheten».

Sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt Tor Bukkvoll mener det er tegn til at Putin er i ferd med å komme med noen innrømmelser. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Putins krav

Anonyme kilder Reuters har snakket med, sier at Russland skal ha krevd at Ukraina trekker seg ut av hele Donbas, som består av de to fylkene Donetsk og Luhansk. Russland skal i retur ha tilbudt seg å fryse frontlinjene i Kherson og Zaporizjzja.

Russland skal, ifølge Reuters-kildene, også ha tilbudt seg å returnere mindre landområder de okkuperer i regionene Kharkiv og Donetsk. Det dreier seg om at Russland i tilfelle vil gi tilbake 440 kvadratkilometer, mens de krever at Ukraina skal gi fra seg 6.600 kvadratkilometer i Donbas.

Det skal også ha blitt stilt krav om at Ukraina ikke får bli med i Nato, men Putin skal ha vært åpen for at Ukraina skal kunne få en form for sikkerhetsgarantier, ifølge kildene.

Putin skal også ha ønsket formell anerkjennelse av Krim-halvøya som russisk. Russland annekterte Krim fra Ukraina i 2014, i strid med folkeretten. Hvem Putin krever at skal gjøre dette, om det er USA, Ukraina eller andre, har så langt ikke kommet fram. En juridisk anerkjennelse av dette fra Ukrainas side, vil være ulovlig i henhold til Ukrainas grunnlov.

Russland skal også ha krevd offisiell anerkjennelse av russisk språk i hele eller deler av Ukraina, og at den russisk-ortodokse kirken kan operere fritt i landet.

Ukrainas president Volodymir Zelenskyj understreket søndag at fredsforhandlinger bør ta utgangspunkt i de frontlinjene som er nå. Han har ved flere anledninger sagt at det ikke kommer på tale å gi bort ukrainsk land.



– Mer enn bare spill for galleriet

– Jeg ser ingenting om krav om ukrainsk nedrustning fra russisk side, og om det stemmer, er det enda en innrømmelse fra russisk side, sier Tor Bukkvoll til Dagsavisen.

– Det høres ut som at du antyder at Putin har gitt opp litt av det han opprinnelig planla da han invaderte Ukraina?

– Ja, det ser sånn ut for meg. Hvis det jeg leser er gjengitt riktig, skjedde det noe mer enn bare spill for galleriet i dette møtet.

– Ukraina og Vesten har to dilemmaer her. Det ene er hva man er villig til å gjøre for å få fred. Det andre er: I hvilken grad tør man å stole på Putin? Når Putin sier at Ukrainas sikkerhet må tas hensyn til, er det en veldig uforpliktende uttalelse. Ukrainerne må tenke over hvor mye de kan stole på dette.

– Hvor mye tenker du at ukrainerne kan stole på dette, da?

– Jeg ville vært ganske forsiktig med det, men jeg tenker at dette er et uttrykk for at krigen sliter på Russland og på Putin også. Det vet vi at den gjør. Det er ikke sånn at Putin har lyst til å drive på med dette i all evighet. Han skjønner at det er ødeleggende – i alle fall tror jeg at han skjønner at det er ødeleggende for hans eget land, men kanskje i siste instans også for seg selv.

– Tidligere har vi lurt på om han er villig til å ofre hva som helst i denne krigen. Det som har skjedd nå, tyder på at Putin nå tenker transaksjoner her, og at han ikke vil ofre hva som helst i denne krigen.

– Russland har tapt



Bukkvoll mener framgangen Russland har hatt på bakken i Ukraina den siste tiden ikke er i nærheten av å være et stort gjennombrudd for russerne i krigen, selv om Putin nå skulle få en fredsavtale som ligner på det han har krevd. Han mener også at innsatsen for å hjelpe Ukraina i kampen mot Russland absolutt har vært verdt det.

– Det store bildet er at Russland har tapt. Russland hadde fram til 2014 et naboland på sin sørgrense som var veldig vennlig innstilt. Befolkningen var prorussisk og i overveldende grad vennlig innstilt til Russland. Rett nok var det en del av et eliten som ville ha Ukraina inn i Nato, men det ville ikke befolkningen, på grunn av det gode forholdet til Russland. Det har Putin ødelagt.

– Nå har han et litt mindre Ukraina på sin sørgrense, men hvor mer eller mindre alle hater Russland. Det er et Ukraina som er militært sterkere enn før, og som er mye mer samlet enn det var før, sier Tor Bukkvoll.

