Forsvaret ønsker seg oppgradering av viktige veier i Troms

En CV90 RWS STING stridsvogn tilhørende ingeniørbataljonen til Brigade Nord under militærøvelsen Joint Viking på Setermoen tidligere i år. Heiko Junge / NTB

Utfordringen for Forsvaret er stigningsproblematikk, vektbegrensninger og smale bruer som ikke er dimensjonert for militært utstyr og materiell, skriver Nord 24.

– Konsekvensene av dette er at Forsvaret og allierte styrker ikke får transportert tilstrekkelig med militært utstyr og materiell nord- eller østover, noe som svekker forsyningssikkerheten og forsvarsevnen, skrev Statens vegvesen til departementet allerede i 2023.

I sommer leverte Forsvaret en ny behovsanalyse som beskriver kartlagte og rangerte militære behov for transportinfrastruktur. Denne behovsanalysen omfatter en rekke veier, havner og alternative transportakser som vil ha stor betydning for hele Troms fylke.

Dokumentet er gradert og ikke tilgjengelig for offentligheten, men overfor avisa letter brigader Trond Nilsen, sjef for Hærstaben og nestkommanderende i Hæren, litt på sløret.

I følge Nilsen er det en kjensgjerning at fylkesvei 86 Sørreisa havn til E6 (Bardufoss), fylkesvei 84 Fossbakken til Sørreisa, fylkesvei 864 Grøtsund Havn til E8, fylkesvei 87 Elverum – Skjold og fylkesvei 8240 Ramsund til E10 er sentrale strekninger.