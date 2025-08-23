Myndighetene skal velge hvilken langtrekkende drone Forsvaret skal bruke. Akkurat nå står det mellom MQ-4C Triton (øverst) og MQ-9B SeaGuardian. Førstnevnte har et vingespenn på 40 meter. Begge har en prislapp i milliardklassen. Foto: Northrop Grumman & General Atomics

Krigen mellom Russland og Ukraina har vist hvor viktige droner kan være, både som våpen og overvåkingsutstyr. I dag har ikke det norske forsvaret noen langtrekkende droner som kan fly over store distanser og bære tunge nyttelaster.

Det jobbes det nå med å endre.

I henhold til langtidsplanen for forsvarssektoren er Forsvaret i gang med å skaffe seg langtrekkende droner. De skal brukes til maritim overvåking i nordområdene, slik som overvåkingsflyet P-8 Poseidon.